"Presidente, ci faccia guadagnare da vivere. Riapra i supermercati nelle frazioni balneari". Appello di Rosario Di Pasqua

del 2020-06-04

E’ del 29 maggio la notizia che il Sindaco, recepiti i chiarimenti della Protezione Civile con l’ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020, ha disposto l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, ad eccezione dei supermercati e degli outlet nelle borgate di Triscina e Selinunte.

La chiusura domenicale a Castelvetrano è stata accolta positivamente dai cittadini che hanno manifestato il loro consenso a questa decisione, che per molti ridà una certa libertà a questa categoria di lavoratori.

Per le borgate marinare non è stato così. Di questo malcontento ne abbiamo parlato con il signor Rosario Di Pasqua, titolare di un noto supermercato a Triscina.

Qualche giorno fa in un post sul suo profilo Facebook, ha contestato la decisone di far rimanere chiuse, la domenica e nei festivi, le attività commerciali e i supermercati nelle frazioni balneari. Perché?

Non aprire i supermercati a Triscina e a Marinella di Selinunte è veramente inconcepibile. Da sempre nelle frazioni turistiche i supermercati sono aperti 7 giorni su 7, semplicemente perché i mesi in cui si lavora a pieno ritmo sono solo quelli estivi.

Vorrei fare capire al Presidente Musumeci che l’apertura di tutte le attività nelle zone balneari è necessaria, non solo per noi commercianti che dobbiamo lavorare in questi pochi mesi dell’anno e non ci possiamo permettere di rimanere chiusi nelle giornate festive, ma crea un disservizio anche per le persone che abitano nella borgata

Abbiamo abbassato le saracinesche durante la pandemia, e abbiamo fatto il nostro dovere, perdendo i guadagni di giornate particolari, come la Pasquetta, il 25 Aprile e il 1° Maggio. Questo non lo contesto, perché prima viene la salute di tutti, ma ora che per fortuna la situazione è più tranquilla, potremmo lavorare tutti e tornare ad una certa normalità.

Un’altro problema è che ci sono alcune attività a Triscina che, pur non essendo supermercati, vendono prodotti tipici di un supermercato. Questo le sembra corretto? Io penso di no. Ci dovrebbe essere una maggiore solidarietà tra noi commercianti, ma purtroppo ci facciamo la guerra, creando parecchi malumori.

Capisce bene che questa è una doppia perdita per la mia attività. Non posso accettare questa situazione perché devo tutelare i miei interessi.

Inoltre l’apertura dei supermercati a Triscina nei giorni festivi è essenziale perché sono l’unico posto dove poter trovare tutto senza doversi spostare, e questo è un servizio che noi offriamo alla comunità, che ricordo non è solo di Castelvetrano, ma proviene da diverse zone della Sicilia, e vorrebbe ovviamente trovare tutte le comodità che una zona turistica dovrebbe offrire.

Che futuro vede per la borgata di Triscina?

Lo immagino, purtroppo, negativo. E’ diventata “la patria delle cattive abitudini”. L’inciviltà di molti è un grosso problema per la rinascita di questo posto.

Una bella iniziativa sarebbe stata quella di organizzare i cosiddetti “mercatini di Natale”, in concomitanza con le manifestazioni teatrali, proprio per attirare molta più gente , ma non è stato fatto nulla.

Mi dispiace per i toni accesi, ma deve capire la situazione che stiamo vivendo. Chiedo solo di poter lavorare anche nei giorni festivi, che per me sono importantissimi. Mi auguro che il mio appello venga recepito dal Sindaco di Castelvetrano e che si possa risolvere velocemente questa situazione.

Ringraziamo il signor Rosario di Pasqua per averci concesso questa intervista, augurandoci che il suo accorato appello venga ascoltato e preso in seria considerazione.