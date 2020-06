Campobello, dal Comune avviso per l'affidamento immobili confiscati. Tra questi l'ex oleificio “Fontane d’oro”

del 2020-06-04

(ph. www.gdc.ancitel.it)

Il Comune di Campobello di Mazara ha pubblicato un avviso per l'affidamento in concessione di alcuni immobili confiscati alla mafia ed assegnati all’Ente, da destinarsi ad attività sociali.

L’avviso è finalizzato all'individuazione di soggetti in forma associativa a cui concedere il bene, a titolo gratuito, con atto di concessione amministrativa.

Possono avanzare richiesta di concessione i seguenti soggetti: comunità, enti, associazioni culturali, di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.266, e s.m.i., cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.

La richiesta di concessione deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata all'Ufficio comunale beni confiscati alla mafia del Comune di Campobello di Mazara da presentarsi al protocollo generale dell'Ente entro e non oltre le ore 13.00 del 30.06.2020.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita Commissione che, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa tra le ipotesi progettuali presentate e redigerà apposita graduatoria di tutte quelle in possesso dei requisiti e in grado di competere per qualità progettuale della proposta.

Diversi gli immobili oggetto del presente avviso, tra cui il vecchio oleificio “Fontane d’oro” sito in C.da Corsale, Via Rosario n.108, ove sussiste un fabbricato con annessa palazzina destinata ad uffici, originariamente utilizzata per la produzione olearia che è stato utilizzato provvisoriamente nelle scorse stagioni autunnali come centro di accoglienza per lavoratori extracomunitari.

Presente anche un fabbricato sito in pieno centro nel tratto compreso tra la via Cavour e la Via Roma, al civico 206 e 208. Si compone di due unità distinte, di cui una, destinata a negozio al piano terra e l'altra destinata ad abitazione al piano primo e lastrico solare.

In allegato l’avviso dove potete trovare tutti i requisiti e le condizioni per partecipare nonché le schede tecniche illustrative dei beni immobili oggetto dell’affidamento e la domanda di partecipazione.