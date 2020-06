Il lettore scrive: "A Triscina ancora rifiuti abbandonati in strada. Serve volantinaggio porta a porta per gli anziani"

di: Redazione - del 2020-06-03

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Peppe Pantaleo, il quale si è rivolto alla Redazione per segnalare lo stato in cui versano le strade di Triscina invase dalla spazzatura.

Di seguito la sua lettera aperta: “ La gente ignora che tra Castelvetrano e Triscina vi sia un calendario diverso per la raccolta dei rifiuti e finisce per lasciare ovunque la propria spazzatura, soprattutto nei pressi dell’unica cabina telefonica e vicino l’Emporio. E’ inutile dire, che su Internet si possa trovare il calendario della raccolta. Sono soprattutto gli anziani ad agire in questo modo, i quali andrebbero educati attraverso un sistema di volantinaggio mirato sul territorio” .