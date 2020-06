Ospedale di CVetrano, dall'Asp stanziati oltre 100 Mila Euro per l'acquisto di attrezzature e arredi sanitari

di: Redazione - del 2020-06-04

Lo scorso 31 Maggio, presso la sede dell’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani, il Direttore generale Dott. Gioacchino Oddo ha adottato una deliberazione avente ad oggetto l’acquisto sul Mepa della fornitura di attrezzature sanitarie e arredi sanitari occorrenti alle UU.OO. P.O. di Castelvetrano.

L’importo complessivo stimato ammonta ad € 112.240,00 così ripartito Cardiologia P.O. Castelvetrano: € 101.260,00; U.O.S. Nefrologia e Dialisi P.O di Castelvetrano: € 8.540,00; Poliambulatorio Castelvetrano € 2.440,00.

Nelle scorse settimane era stata protocollata un'apposita richiesta da parte del Direttore del Distretto Sanitario di Castelvetrano che ha richiesto tra le varie, n.1 lettino da visita regolabile in altezza elettricamente per l’ambulatorio infermieristico.

Il Responsabile U.O.C. Cardiologia P.O. Castelvetrano aveva, altresì, trasmesso la richiesta urgente di acquisto di attrezzature sanitarie e arredi sanitari, in sostituzione di apparecchiature obsolete e non più funzionanti, indispensabili per il normale svolgimento delle attività di diagnosi e di cura, necessari per assicurare la sicurezza dei pazienti e degli operatori quali 3 letti di degenza elettrici, 4 letti elettrici attrezzati per rianimazione e terapia intensiva, un lettino di visita cardiologica ed ecocardiografia elettrico, 1 carrello di emergenza corredato di defibrillatore, 1 sollevatore elettrico pazienti e 7 comodini per degenza.