CVetrano, tornato in funzione dopo 3 anni il semaforo di via Partanna

di: Redazione - del 2020-06-04

Dopo circa tre anni torna in funzione il semaforo di via Partanna. Negli scorsi giorni i tecnici comunali e operai di una ditta specializzata, hanno avviato i lavori di sostituzione degli impianti non funzionanti, consentendone la riaccensione nella giornata di ieri.

Le attività, nell’ambito di un finanziamento statale di circa € 80,000, comporteranno la sostituzione degli attuali impianti con un sistema di lampade a LED.

Nelle prossime giornate sono previsti ulteriori lavori di altri impianti semaforici della città.