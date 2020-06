CVetrano, dal Consiglio comunale ok a sospensione parcheggi a tempo nel piazzale Falcetta. Ecco l'esito di altre mozioni discusse

di: Redazione - del 2020-06-04

Ieri durante il Consiglio Comunale di Castelvetrano sono state discusse le mozioni presentate dalle varie forze politiche in seno al Consiglio. In particolare, la mozione presentata dalla consigliera indipendente Rossana Ditta sugli "stalli rosa" ha trovato la condivisione di tutta l'aula consiliare. Va precisato che i Parcheggi Rosa, seppur destinati a soggetti deboli, non sono previsti dal vigente Codice della Strada e che, pertanto, non potendo sanzionare le occupazioni indebite, l’iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini, invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati.

E' stata discussa la mozione di Obiettivo città sul parcheggio dell'Ospedale che dopo un lungo dibattito è stata modificata. È stato deciso che, fino al 30 Settembre, nel piazzale Falcetta verranno sospesi gli stalli a tempo. La richiesta iniziale era l'eliminazione totale, nelle more si cercherà di addivenire ad una soluzione definitiva sulla questione parcheggi.

La mozione di Obiettivo città sulla richiesta del blocco sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica è stata bocciata dal M5S, PD e Fratelli d'Italia.

La richiesta all'Amministrazione di Obiettivo Città, con l'Istituzione della Commissione d’Indagine per l’accertamento e la verifica della pulizia dei lotti oggetto delle avvenute demolizioni, è stata ritirata in base all'art 43 del regolamento comunale, in virtù del quale le commissioni sono di pertinenza del Consiglio Comunale.