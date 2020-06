"Io, un cittadino qualunque, che ama Tre Fontane. Basta un piccolo gesto per ". Appello ai campobellesi di Simone Greco

del 2020-06-05

Simone Greco è un ragazzo campobellese che ama molto il suo territorio. In questi giorni ha ripulito dai rifiuti alcuni tratti di spiaggia di Tre Fontane, dimostrando di avere compreso che, come le amministrazioni, anche i cittadini debbono fare la loro parte per assicurare il decoro e la pulizia.

Proprio per questo, tramite la nostra redazione, ha voluto lanciare un appello a tutti i cittadini.

“Buongiorno a tutti , sono Simone Greco un ragazzo qualunque che ha deciso di esporsi per il bene del territorio.

In questo brutto periodo ho avuto modo di notare il comportamento esemplare di tutti i cittadini, uniti per un solo scopo, sconfiggere questo maledetto virus.

Questo mi ha portato ad una riflessione, perché non fare lo stesso per salvare il nostro paese? Perché non unirci per migliorare quella che è la situazione attuale dei nostri territori, rispettando e soprattutto tenendo pulito il paese dove viviamo?

Molti di voi penseranno, non ho tempo, è una causa persa, le cose non cambieranno mai. Sbagliato. La cosa principale da fare è cambiare mentalità, essere ottimisti e cercare di guardare oltre. Abbiamo posti meravigliosi che sono abbandonati a se stessi quando potrebbero essere la potenza economica del nostro paese.

Molti di voi ribadiranno, ma è colpa del comune, non nostra. Sbagliato anche questo, ovvio le varie amministrazioni avranno le loro colpe ma voi come cittadini credete di aver mai fatto un minino per il vostro paese? Magari raccogliendo un pezzo di carta da terra o magari non buttando mozziconi e spazzatura in giro ... piccoli gesti che potrebbero migliorare la vita di tutti.

Per questo che ho lanciato la mia iniziativa e mi appello a voi. Inizialmente avevo intenzione di pulire le spiagge di Tre Fontane che riversano in condizioni pietose, piene di plastica, chiodini e oggetti pericolosi.

Ho cercato con scarsi risultati di pulire le spiagge da solo con le mie forze ma il giorno dopo la situazione era peggiore della precedente, quindi ho capito che prima di pulire bisogno portare all'attenzione di tutti i veri problema di noi cittadini ovvero l'inciviltà, l'indifferenza e le scuse.

Voglio quindi che ognuno di noi prenda a cuore un pezzo del proprio paese che sia una strada, uno spiazzale, un villa, un pezzo di spiaggia e lo porti allo splendore.

Entriamo nell'ottica che il nostro paese rispecchia il comportamento di noi cittadini quindi il cambiamento deve essere in primis il nostro, dobbiamo cominciare a vedere il nostro paese come casa nostra perché in fin dei conti è cosi. Comprendere che se il comune non può o non sa gestire la situazione dobbiamo essere noi a farlo aiutando come possibile il nostro paese, perché questo non è altro che un dare per ricevere.

Un paese pulito, curato, porterebbe solo più turismo che equivale a più soldi, maggior lavoro per le attività ma soprattutto nuovi posti di lavoro.

Spero di aver portato all'attenzione di tutti quello che è il mio pensiero, credo in tutti voi, so che in futuro cambieremo le sorti di questo paradiso. Un saluto dal cittadino qualunque”.