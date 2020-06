Divieto di balneazione nei pressi delle foci del Belìce e del Modione. Emessa Ordinanza

del 2020-06-04

Emessa la consueta ordinanza di divieto di balneazione in prossimità di alcuni tratti della costa selinuntina. Ciò in considerazione dell'esistenza di tre punti di immissione in mare all'altezza (i) della foce del fiume Belice, in contrada Belice di Mare, (ii) della condotta di allontanamento acque reflue, dell’impianto di depurazione della frazione balneare di Marinella di Selinunte, (iii) della foce del fiume Modione, in contrada Gaggera.

Il primo divieto si estende fino a metri 200 sia a destra che a sinistra dalla foce del fiume Belice, corrispondente alle coordinate geografiche 37° 34’ 55” di latitudine Nord e 12° 51’ 52” di longitudine Est;

Il secondo fino a metri 200 sia a destra che a sinistra della condotta di allontanamento acque reflue dell’impianto di depurazione della frazione di Marinella dì Selinunte, corrispondente alle coordinate geografiche 37° 34’ 53” di latitudine Nord e 12° 50’ 39” di longitudine Est;

Il terzo fino a metri 200 sia a destra che a sinistra dalla foce del fiume Modione, corrispondente alle coordinate geografiche 37° 34’ 56” di latitudine Nord e 12° 49’ 20” di longitudine Est.