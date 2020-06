La demenza senile. Sintomi, indizi e qualche suggerimento utile

di: Giovanni Cuccia Medico Chirurgo Specialista in Neurologia - del 2020-06-10

Sarà capitato a molti di noi, se non a tutti, di avere a casa un familiare affetto da qualche forma di demenza. Demenza? Cosa è questa parola tanto brutta?

Penso che sia importante, prima di tutto, concederci un chiarimento terminologico. La demenza è una sindrome, cioè un insieme di sintomi ed è caratterizzata da un deterioramento delle capacità cognitive e delle funzioni mentali (memoria, orientamento, capacità di programmare, etc…) di grado tale da compromettere la vita di chi ne è affetto.

La sua caratteristica è che tende a peggiorare nel tempo e, purtroppo, rende spesso il paziente invalido e incapace di accudire a se stesso. In pratica ritorna ad essere come un bambino con tutte le conseguenze del caso.

Ma quali sono i primi sintomi della demenza? Quando devo andare dallo specialista?

Facciamo subito chiarezza. Il fattore determinante per sospettare una demenza è indubbiamente l’età in cui compaiono i sintomi. Dopo i 65 anni, in Italia, circa 5 persone su 100 sono affette da una forma di demenza; dopo i 90 anni addirittura 20 su 100. Se ci pensate bene sono dei numeri molto alti; stiamo parlando di circa un milione di malati solo in Italia e di circa tre milioni di persone coinvolte nell’accudimento e nella gestione (i cosiddetti "caregivers").

Vedo spesso nella mia pratica clinica pazienti di 50-60 anni rivolgersi a me impauriti ed allarmati perché, da qualche mese, cominciano a perdersi mentre fanno un discorso oppure vanno in una stanza e dimenticano quello che dovevano fare; capita pure che non riescano a ricordare il nome di una persona che, magari, non vedevano da tempo. Per incoraggiarvi vi dirò che pure io ho qualcuno di questi sintomi ma vi assicuro che non sto sviluppando, almeno per il momento, alcuna forma di demenza.

Come interpretare, quindi, questi indizi?

Spesso basta fare quattro chiacchiere e qualche domanda mirata per far venir fuori che quel paziente magari sta vivendo un periodo particolarmente stressante e i suoi pensieri sono proiettati verso un problema che lo affligge e da cui non riesce a liberarsi.

Inutile dire che sempre più frequentemente siamo travolti dagli eventi della vita, ci immergiamo nel lavoro senza sosta, pretendiamo che la nostra casa sia sempre perfetta, facciamo di tutto affinchè i nostri figli siano seguiti in maniera scrupolosa; in una parola perdiamo il controllo di quello che per noi dovrebbe essere la cosa più preziosa, ovvero il TEMPO.

Ho la sensazione che il nostro cervello sia come un grande calderone in cui a volte tentiamo di stipare più cose possibili; quando però mettiamo più di quello che può contenere, lui stesso si rifiuta di venirci incontro e comincia, in maniera più o meno consapevole, a selezionare ciò che è emotivamente importante mettendo da parte quello che non lo è.

E così iniziamo ad avere la sensazione di DIMENTICARE. In realtà è il nostro corpo che ci sta dicendo rallenta, trova spazio per te stesso, ricavati quei momenti per andare in palestra (Covid permettendo….) senza sentirti necessariamente in colpa, metti ordine nella tua vita cancellando ed eliminando quello che crea caos, impara a gustare il valore del tempo.

E se il corpo ci parla così, penso proprio che dovremmo ascoltarlo attentamente. Il quadro che vi ho appena descritto, nel gergo medico, viene chiamato “pseudodemenza” ovvero un insieme di sintomi che mimano la demenza ma spesso sono legati ad elevate componenti ansiose o di depressione.

Nella mia esperienza devo dirvi che basta modificare la routine quotidiana e adottare quei comportamenti che ho appena esposto per migliorare tutto il quadro clinico anche senza la necessità di una terapia farmacologica per l’ansia o per la depressione. Quindi RALLENTATE, tranquillizzatevi e ricordate sempre che il mondo andrà avanti lo stesso senza di me, di te, di voi…..

E ricordatevi: “La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona è che sei il pilota!” (Michael Altshuler, psicoterapeuta)