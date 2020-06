Salemi, con i fondi statali e regionali riduzione dei tributi locali per i commercianti colpiti dalla crisi. Approvata mozione in Consiglio Comunale

di: Redazione - del 2020-06-05

Il consiglio comunale di Salemi ha deliberato all’unanimità una mozione al fine di predisporre, utilizzando le somme messe a disposizione da stato e regione, un piano straordinario di sostegno a favore degli operatori economici ricadenti sul territorio comunale di Salemi che hanno subìto effetti economici negativi in seguito alla chiusura delle attività disposta dai DPCM in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid19.

Tale piano, dovrà partire da una riduzione fiscale che riguarda i tributi comunali come TARI, TOSAP, TASI e l’IMU per la parte di competenza del comune. Inoltre, il consiglio comunale affianca l’amministrazione nel trovare soluzioni che possano essere celeri e soprattutto capaci di affrontare le difficoltà economiche in cui si trovano tutti gli operatori economici ricadenti sul territorio comunale.

Un segnale forte di unità che il consiglio comunale ha voluto dare alle categorie che hanno sofferto la chiusura. La mozione vuole essere da stimolo al fine di trovare soluzioni condivise per il bene della comunità e far alzare l’attenzione da parte dello Stato e Regione che ben poco fino ad ora hanno fatto imbrigliandosi in cavilli burocratici. L’atto è stato condiviso in conferenza dei capigruppo e votato all’unanimità.