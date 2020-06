Da Luglio il mercatino di Triscina tornerà a svolgersi nella Circonvallazione. Per Marinella si valuta cambio di location

di: Redazione - del 2020-06-05

A partire da Luglio, nel rispetto dei protocolli previsti, sia a Triscina che a Marinella di Selinunte tornerà a svolgersi il tradizionale mercatino. Proprio a Triscina il mercatino serale del lunedì ritornerà a svolgersi nella circonvallazione, nel frattempo bonificata, rispetto all'anno scorso quando si è svolto nella via del Mediterraneo. Sono allo studio nuove soluzioni anche per il mercato di Marinella di Selinunte e non si esclude qualche cambiamento di location.

L'Amministrazione comunale sta lavorando in maniera alacre per consentire un avvio nei tempi ed in sicurezza.