Marinella, i protocolli Covid "allontanano" il mercatino del giovedì da Piazza Stazione. Ecco le ipotesi allo studio

di: Redazione - del 2020-06-06

A. A.A. cercasi un posto per il mercatino del giovedì a Marinella di Selinunte. Le misure anti covid che prevedono il distanziamento tra le varie postazioni dei mercatisti non consentiranno l’utilizzo dell’ex stazione ferroviaria.

A darcene conferma l’Assessore alla Polizia Municipale Manuela Cappadonna la quale ha partecipato in video conferenza con il Prefetto e altri Sindaci ad un meeting per trovare soluzioni idonee a garantire gli interessi dei commercianti ma al tempo stesso il rispetto assoluto dei protocolli Covid.

Alternative in fase di studio per il mercatino estivo sarebbero il viale che porta all’Oasi, la strada panoramica della “Fenice” o la strada dell’Acropoli.

“Stiamo studiando la soluzione più idonea - dichiara l’Assessore Cappadonna - mentre posso confermare che aTriscina si ritorna a fare il mercato nella via Circonvallazione dove si è sempre svolto sempre per i motivi del distanziamento. I commercianti dovranno fornire il materiale per disinfettare le mani e resta obbligatorio l’uso della mascherina. A Castelvetrano, con le dovute modifiche, resta il mercato del martedì e il sabato quello del contadino conclude”.