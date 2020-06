Davide Brillo ospite di “Parliamone”. Segui la DIRETTA

di: Redazione - del 2020-06-06

Stamane è andata in onda la trasmissione “Parliamone” condotta da Rosalia Ventimiglia. Ospite Davide Brillo, Segretario per Castelvetrano di Fratelli d’Italia ed ex candidato Sindaco alle ultime elezioni amministrative.

“ Castelvetrano sta vivendo una fase particolare, lo stop è stato necessario, ma deve seguire una ripartenza che deve avere come obiettivo la riapertura dei centri economici e una progettualità per gli anni futuri.”

Alla domanda su cosa si potrebbe fare per una ripartenza del turismo lo stesso Brillo ha dichiarato: “Penso all’ingresso del Parco Archeologico lato Triscina. Il Comune dovrebbe dialogare con il Parco Archeologico e fare di tutto affinché anche Triscina possa avere un aumento di presenze sfruttando il bellissimo mare come traino per l’economia locale”.

Molto importante risulta inoltre la proposta del PUDM (piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime), per tutte le attività di natura privata imprenditoriale che senza l’approvazione del provvedimento rischiano di non poter più utilizzare quelle aree che si affacciano sul demanio marittimo.

A proposito della Saica, che oggi risulta acquistata dal Comune come centro fiere, è interessata da svariati problemi, il ripristino dell’area consentirebbe, anche attraverso manifestazioni internazionali, di sponsorizzare quella che è la bellezza di questo territorio che comprende anche i suoi prodotti, incentivando un turismo di natura enogastronomica.

Sulle motivazioni che hanno spinto Fratelli d’Italia a non partecipare al tavolo anti crisi, il segretario ha risposto: “All’inizio dell’emergenza Covid le forze di Opposizione hanno dato mandato al Primo Cittadino di gestire la situazione chiedendo unicamente di essere partecipi delle misure adottate e questo coinvolgimento non c’è stato.”

Auspicando che l’apertura della regione ai turisti possa essere un punto di ripartenza, devono essere prese delle misure per favorirne l’accoglienza, come ad esempio il rifacimento del piazzale di legno a Selinunte, grazie al finanziamento di € 80,000, al momento “rattoppato” da privati con semplici tavole o lo svolgimento del mercatino della stessa cittadina dopo la conferma di quello di Triscina.

Un ultimo punto trattato riguarda l’Ospedale di Castelvetrano in seguito agli ultimi provvedimenti che lo hanno interessato, Brillo ha dichiarato: ”Mi preme ricordare che l’Ospedale non sia solo della città di Castelvetrano, ma serva l’intera Valle del Belice e sia interesse di tutti la sua salvaguardia. Perciò la sua valorizzazione non deve avere casacche politiche”.