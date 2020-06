(VIDEO) "Grazie a decisione Asp l'Ospedale manterrà posti letto e attività chirurgica in Ortopedia". Intervista al Dott. Giannuzzo

del 2020-06-05

Stamane la direzione aziendale dell’Asp di Trapani ha disposto il potenziamento dell’organico dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale ‘Vittorio Emanuele II’ di Castelvetrano, con il ripristino immediato delle attività chirurgiche. Una decisione di rilevante impatto considerando che ogni anno vengono effettuati circa 500 interventi.

Ne abbiamo parlato, per commentare questa notizia positiva, con il Dott. Alessio Giannuzzo, Ortopedico e Traumatologo, in servizio dal 2009 presso il Vittorio Emanuele.

Dottore, cosa sarebbe cambiato nel caso in cui l’Asp non avesse disposto il potenziamento del reparto?

L'attività chirurgica non sarebbe stata più garantita, mentre sarebbe stata effettuata solamente l’attività ambulatoriale.

Dopo questa nuova decisione dell'Asp cosa succederà invece?

Si tornerà pienamente operativi e a ricoverare i pazienti assicurando i 12 posti letto e i due in day hospital. Si spera che il provvedimento sia definitivo in modo da garantire un servizio fondamentale per l’intera comunità belicina garantendo i dovuti standard”.

Nel caso di specie sono stati assegnati temporaneamente al presidio ospedaliero di Castelvetrano Dino Martinico, direttore f.f. U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala, dove continuerà ad assicurare le relative attività di competenza, e il dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero ‘Sant’Antonio Abate’ di Trapani, Francesco Paesano.

Inoltre, il responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo, Salvatore Tumbiolo, potenzierà le attività ambulatoriali presso l’ospedale di Castelvetrano a supporto dei due dirigenti medici Alessio Giannuzzo e Caterina Tumbiolo, che già garantiscono le attività ambulatoriali e parteciperà al regime delle reperibilità.