Potenziamento Ortopedia, Consiglieri d'opposizione rivendicano il proprio ruolo per il risultato ottenuto

del 2020-06-05

La decisione dell'Asp di Trapani di potenziare il reparto di Ortopedia crea nuove tensioni tra maggioranza e opposizione. I consiglieri Comunali di Obiettivo Città Calogero Martire, Stuppia Salvatore, Viola Vincenza, Curiale Giuseppe, insieme al consigliere Comunale Rosi Milazzo, con una nota hanno chiarito che "in merito all’impegno profuso già da tempo nella difesa dell’Ospedale di Castelvetrano, attraverso i propri riferimenti istituzionali, ringraziano i vertici dell’ASP di Trapani e l’Assessore Regionale alla Salute Avv. Ruggero Razza per avere accolto le istanze più volte effettuate dagli stessi e che hanno portato al risultato di Potenziare l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ortopedia, che può così riprendere l’attività operatoria, solo temporaneamente sospesa per motivi di riorganizzazione strategica aziendale.

Saranno inoltre potenziati l’Unità Operativa Complessa con UTIC di Cardiologia e di Terapia Intensiva di Rianimazione che porterebbero così a superare lo scoglio dei famosi 120 posti letto previsti dal decreto Balduzzi per il mantenimento della Piena attività del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.

Riteniamo il risultato raggiunto davvero di notevole importanza, che ci rende assolutamente orgogliosi e soddisfatti del lavoro effettuato e delle iniziative intraprese che hanno sempre incontrato il parere favorevole dei vertici aziendali dell’ASP e dell’Assessore Razza.

Ci auguriamo così di avere contribuito in maniera consistente alla risoluzione di alcune delle più imminenti criticità che hanno in questi anni reso difficile il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza del nostro territorio".