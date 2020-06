Salemi, riapre lo stadio "San Giacomo" per finalitá ricreative

del 2020-06-05

Si avvisa la cittadinanza che, a far data dal giorno 8 giugno 2020, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il campo sportivo sarà aperto per finalità esclusivamente ricreative. L'accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale come previsto dalle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Inoltre, si comunica che il manto erboso non è praticabile per lavori di manutenzione ordinaria. La Polizia Municipale col supporto della Protezione Civile vigilerà sul rispetto delle regole.