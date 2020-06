"E-commerce, web e social per non fermarci durante il lockdown. CVetrano sta ripartendo". Intervista a Stefania Bellafiore

di: Doriana Margiotta - del 2020-06-11

Lunedì 18 maggio è stata una data importantissima per molte attività commerciali, tra cui i negozi al dettaglio che finalmente hanno potuto riaprire al pubblico anche se con le dovute cautele. I due mesi di chiusura hanno provocato ingenti perdite, non solo di fatturato ma anche di posti di lavoro.

Le regole per accedere in tutta sicurezza ai negozi si basano prima di tutto sul distanziamento sociale e sull’uso di mascherine e guanti.

Tornare a fare shopping dopo mesi di lockdown, a causa dell’emergenza Coronavirus, è un’esperienza diversa rispetto a come eravamo abituati. Bisogna disinfettarsi le mani prima di entrare nelle cabine di prova e tenere sempre indosso la mascherina.

In ogni negozio sono presenti flaconi di gel disinfettante a disposizione dei clienti. Tutto questo per tutelare la salute di ognuno di noi. Una buona notizia arriva dal web. Molti negozi durante la quarantena hanno puntato sull’e-commerce, cercando di arginare le perdite economiche. Una soluzione che ha messo in moto un settore che da molti era sottovalutato.

Sono ormai passate diverse settimane da quel 18 maggio, e per capire come è stata la ripartenza delle attività commerciali, la nostra redazione ha avuto il piacere di parlarne con Stefania Bellafiore, titolare di Idexè a Castelvetrano.

Quanto vi è costato, in termini economici, questa lunga chiusura?

Per fortuna, anche se siamo rimasti chiusi per più di un mese, le perdite sono state relativamente poche, perché alla riapertura abbiamo ricominciato a lavorare piuttosto bene. La chiusura del mese di Marzo non è stata così pesante, perché è un mese dove generalmente si vende poco. Dopo la fine dei saldi, le vendite della nuova collezione primavera- estate iniziano da metà aprile. E’ sempre stato così, di conseguenza non è stata una perdita, almeno per il mio settore, così catastrofica.

Ovviamente non è stato facile, perché anche durante il lockdown, abbiamo dovuto continuare a pagare tutte le tasse dell’attività senza avere nessun tipo di incentivo. Le famose 600 Euro sono state un aiuto per fare la spesa e pagare qualche bolletta di casa, ma per quanto riguarda l’attività commerciale purtroppo ho dovuto affrontare tutti i costi di tasca mia.

Il nostro Governo aveva promesso che avrebbe dato ai commercianti la possibilità di posticipare alcune scadenze per poter dare un po’ di respiro al settore, ma non è stato così. Troppe promesse e pochi fatti.

Avete puntato anche voi sul web durante la quarantena, utilizzando l’e-commerce?

"Non durante la chiusura. La mia azienda ha attivato questo servizio, a mio parere molto utile, solo dopo l’apertura. Io, però nel frattempo avevo anticipato un po’ i tempi, pubblicando sulla mia pagina Facebook i vari capi di abbigliamento con le taglie e i prezzi. In questo modo i miei clienti potevano ordinare quello che desideravano da casa, contattandomi anche tramite Messenger.

Alla riapertura, i clienti che avevano utilizzato il canale web per i propri acquisti, sono solo venuti a ritirare quello che avevano comprato, senza fare la fila o dover aspettare fuori dal negozio. Sinceramente alla riapertura ho avuto il piacere di constatare la grande collaborazione dei miei clienti, che hanno rispettato tutte le regole imposte per la sicurezza della salute"

Come si è organizzata per la sanificazione della sua attività commerciale?

"All’inizio le linee guida del Governo erano abbastanza confuse. Le notizie sulla diffusione del virus anche attraverso gli indumenti aveva creato un po’ di panico, poi per fortuna tutto si è ridimensionato. La sanificazione del locale e dell’arredamento è sicuramente una giusta precauzione e la condivido in pieno. Ma la sanificazione di ogni singolo indumento era veramente un grosso problema per chi è nel mio settore, non tanto per i costi da affrontare, ma soprattutto perché il vapore nebulizzato sui vestiti contiene degli agenti chimici che rovinano i capi.

Capisce bene che un capo rovinato non è più vendibile, e questo sarebbe stata una perdita economica enorme. L’unico consiglio che dò a chi viene ad acquistare nel mio negozio, è quello di lavare tutto una volta arrivati a casa. Se devo essere sincera l’azienda con cui lavoro, ha sempre fatto la sanificazione dei vestiti, anche prima del corona virus. La merce arriva in negozio già pulita e stirata. Ma per la serenità dei miei clienti, consiglio sempre di lavare tutto prima di indossare i nuovi capi acquistati".

Per rilanciare le vendite, si è pensato di anticipare i saldi. Le sembra sufficiente?

Potrebbe essere una soluzione nell’immediato, ma quello che vendi prima non vendi dopo. Mi spiego meglio. Per un commerciante tutte queste promozioni e poi i saldi, non sono una cosa positiva in termini di guadagno, perché comunque le tasse non hanno sconti. Noi vendiamo a metà prezzo ma paghiamo tutto a prezzo pieno. Lì sta il problema.

Fino a circa 10 anni fa , gli sconti di fine stagione servivano per svuotare il magazzino, ora invece sono l’unica possibilità per invogliare la gente a comprare. Il potere di acquisto si è abbassato notevolmente negli anni, arrivando al minimo storico e creando una crisi del commercio senza precedenti. Dovendo fare fronte a questa nuova realtà, molti commercianti hanno abbassato la qualità dei loro prodotti, perché ormai la gente vuole risparmiare su tutto e se si vuole rimanere sul mercato si deve scendere a qualche compromesso. L’ondata di crisi dovuta al corona virus ha dato il colpo di grazia. Non sarà facile la ripresa, ma stiamo impiegando tutte le nostre forze affinché tutto possa ripartire anche meglio di prima.

Il settore del commercio è un caposaldo della nostra economia, e la sua ripartenza è essenziale per il nostro Paese. Lo slogan che per ora impazza sui social Compra Italiano ci auguriamo possa essere un aiuto concreto per la rinascita del nostro made in Italy.