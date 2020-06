In Sicilia un solo contagio in più rispetto a ieri. Un decesso a Messina

del 2020-06-08

Un caso positivoo in più in provincia di Catania e un decesso a Messina. E' questo il quadro dell'epidemia di coronavirus in Sicilia rispetto a 24 ore fa, così come comunicato dalla Regione alla Protezione Civile. Da ieri sono guarite sette persone nell'Isola.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 165.693 (+5.054 ma rispetto a venerdì, 708 rispetto a ieri), su 140.109 persone: di queste sono risultate positive 3.452 (+1 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 853, 2.321 sono guarite e 278 decedute (+1 rispetto a ieri).

Degli attuali 853 positivi, 47 pazienti sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva - mentre 806 (-6) sono in isolamento domiciliare.