(VIDEO) "Il servizio su Partanna esempio di giornalismo mediocre. Mi è stata negata la replica". Nicola Catania furioso dopo servizio di La 7 di ieri

del 2020-06-08

Ieri sera su LA7 è andato in onda l'ennesimo servizio giornalistico, in cui è stata data un'immagine distorta di tutto il territorio della Valle del Belice, ed in particolare della città di Partanna.

Molti hanno avuto la sensazione che tutto fosse stato creato ad hoc per dare l'immagine di un territorio ancora legato al sistema mafioso. Tutto questo ha innescato parecchie polemiche, perché la città di Partanna si è assolutamente dissociata da questo servizio giornalistico che non rispecchia assolutamente la realtà.

La nostra Redazione ha voluto intervistare il primo cittadino Nicolò Catania, che ci ha raccontato come si sono svolti i fatti.

Come ha reagito al servizio andato in onda ieri sera?

Ho cercato di mettermi in contatto con la Redazione della trasmissione ma non mi hanno dato la possibilità di replicare. Mi rammarica il fatto di essere sempre additati come territorio legato alla mafia.

Questo non lo accetto, perché da tantissimi anni ci battiamo contro questo "cancro" e la Città che rappresento è uno dei simboli della lotta alla mafia.

Ieri sera abbiamo assistito ad un giornalismo mediocre, che cerca di fare solo audience.

Come si è organizzata la città per la ripartenza dopo la quarantena? Possiamo sperare di poter partecipare alle famose sagre che ogni hanno vedono la sua città protagonista?

Siamo ripartiti con le dovute cautele. Abbiamo attivato un servizio gratuito che invita chi proviene da altre Regioni, a sottoporsi ai test seriologici. Un modo per tutelare non solo i miei cittadini ma tutti quelli che arrivano nel nostro territorio.

Augurandoci che tutto vada sempre per il meglio, l'amministrazione comunale sta cercando di organizzare degli spettacoli all'aperto in luoghi strategici della città, che diano la possibilità di godere di un bello spettacolo ma sempre in piena sicurezza.

La Redazione ringrazia il Sindaco di Partanna, Nicolò Catania per il tempo che ci ha dedicato.