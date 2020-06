"Io, cvetranese, tornata dal Nord. Negativa ai tamponi dico grazie a Polizia Municipale, Ospedale e Asp"

di: Redazione - del 2020-06-09

In molti durante gli ultimi mesi, viste le vicissitudini legate al Covid19, hanno deciso di tornare dai propri cari per trascorrere la quarantena in casa con i propri familiari. L'esodo dal Nord ha creato non poche polemiche e paura che anche al Sud potessero verificarsi i contagi registratisi al Nord.

Per fortuna non è stato così e chi è giunto dal Nord, salvo qualche eccezione, ha rispettato le regole in maniera rigorosa registrandosi al portale apposito, rimanendo in casa fino all'esito del doppio tampone negativo.

A raccontarci la sua esperienza positiva Adriana Crispino tornata dai genitori da Ferrara a Castelvetrano dove ha trascorso il lockdown Adriana, dopo la doppia negatività al tampone la fine di una quarantena della quale hai apprezzato l'organizzazione delle Autorità preposte.

E' così?

Esattamente. Ho fatto anche io la quarantena da ritorno in residenza e dico con estrema sincerità e soddisfazione, di avere trovato disponibilità ed apprensione da parte di tutti gli enti preposti.

In particolare a chi vorresti rivolgere un ringraziamento?

Alla Polizia Municipale di sempre disponibile a qualunque mia chiamata (ho chiamato 3 volte per 3 cose diverse in 3 giorni diversi) ed hanno effettuato ben due controlli durante il mio isolamento.

Al Medico curante presente ed informato sulle procedure da seguire in questa circostanza ( sono stata male durante la quarantena e per questo ho chiamato un'Ambulanza).

In Ospedale a Castelvetrano professionali come si dovrebbe. Isolamento in tenda, mille esami di ogni tipo, da chirurgico a ginecologico.

Infermieri ed autisti ambulanza protettivi manco fossimo fratelli e tutti ben messi tra mascherina, contro mascherina, tuta, guanti. Una tenerezza, immagino il caldo.

Un grazie anche all'Asp ligia al dovere dall'inizio alla fine, insieme alla guardia medica di Selinunte. Mi hanno addirittura chiamato per chiedermi come stessi e per mandarmi un medico loro, in casa, per visitarmi, sempre super bardato (fortunatamente per lui non é più servito).

Qualcuno potrebbe dire e quindi?

Nulla. Ma hanno fatto tutto quello che dovevano fare ed é dimostrazione di professionalità e di informazione. Così, ogni tanto, qualcuno che ne parla bene c'è. Grazie Adriana oer aver condiviso con noi questa tua esperienza.