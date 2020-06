Interrogazione del Pd al Ministro dei Trasporti sulla presunta volontà di Alitalia di abbandonare Birgi

di: Redazione - del 2020-06-09

Una interrogazione in forma scritta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stata presentata dall' On. Carmelo Miceli (Pd) per saperne di più in merito alla presunta volontà di Alitalia di lasciare l'aeroporto di Trapani Birgi.

Di seguito il testo: "Da alcuni anni l’aeroporto siciliano di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio» sta attraversando un periodo di crisi conclamatasi nella dismissione dei collegamenti da parte della compagnia aerea Ryanair, principale vettore operante sullo scalo, a seguito di vicende che hanno interessato il rapporto tra la Airgest s.p.a. –società di gestione dello scalo partecipata dalla Regione Siciliana–, la compagnia irlandese ed Alitalia.

Nel maggio scorso ed a partire da fine giugno, Ryanair – a seguito di un accordo con la Airgest – ha iniziato a riprogrammare voli in partenza ed in arrivo da e per l’aeroporto trapanese per alcune destinazioni nazionali (Bologna, Pisa e Bergamo Orio al Serio) ed internazionali (Malta, Praga e Karlsruhe/Baden-Baden).

Ssecondo fonti stampa, la compagnia di bandiera Alitalia, che avrebbe dovuto ripristinare i voli giornalieri diretti da e per Roma Fiumicino e Milano Linate, avrebbe comunicato alla società di gestione la decisione in maniera improvvisa ed unilaterale di cancellare da luglio – nonostante i biglietti già venduti – le proprie rotte verso Roma e Milano e che, secondo le prime ricostruzioni giornalistiche, tale abbandono – comunicato durante una videoconferenza tra i vertici della Airgest e di Alitalia – giungerebbe a seguito di alcuni interventi polemici del presidente di Airgest, “che aveva sostenuto che le politiche del governo nazionale a vantaggio della cosiddetta compagnia di bandiera avrebbero messo in fuga le low cost e fatto schizzare in alto il prezzo dei biglietti”.

Secondo le precisazioni di Alitalia, la scelta sarebbe dovuta alla riduzione di oltre il 60 per cento rispetto al 2019 delle prenotazioni da e per Trapani per i mesi di luglio e agosto “nonostante i voli siano in vendita a tariffe particolarmente favorevoli (a partire da 61 euro a tratta, tasse aeroportuali incluse).

Abbiamo quindi chiesto all’aeroporto un sostegno per mantenere nel periodo estivo i voli Trapani-Roma e Trapani-Milano, la cui redditività è fortemente penalizzata dalla riduzione del traffico a seguito degli effetti del Covid-19. L'aeroporto non ha ritenuto di favorire una più equa distribuzione dello sforzo economico, pertanto Alitalia ha ritenuto inevitabile concentrare i propri servizi sull’aeroporto di Palermo”.

Se la decisione fosse confermata, la scelta avrebbe pesanti ricadute su imprenditori, artigiani, commercianti, già gravemente piegati dall’emergenza Covid-19, e su tutto il comparto turistico che rappresenta in provincia di Trapani oltre il 20 per cento del prodotto interno lordo circa ed occupa intorno ai 15mila addetti e che nei prossimi giorni sono in programma manifestazioni pubbliche".

Sulla base di tali premesse l'Onorevole chiede se e quali iniziative di propria competenza il Ministro interrogato intenda assumere per la promozione degli scali aeroportuali minori, al fine di tutelare i livelli occupazionali, lo sviluppo del territorio ed il diritto alla mobilità dei cittadini, specialmente nel fronteggiare le conseguenze dovute all’attuale emergenza da Covid-19.