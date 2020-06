Viaggiava sul bus con 10 ovuli di cocaina nello stomaco. Arrestato nigeriano residente a Campobello

del 2020-06-07

Un nigeriano residente a Campobello di Mazara, M.C., di 31 anni, è stato arrestato a Caltanissetta dai carabinieri per traffico di stupefacenti: aveva 10 ovuli di cocaina nello stomaco. L'extracomunitario, ora accusato di traffico di stupefacenti, è stato fermato per un controllo non appena sceso da un autobus proveniente da Palermo.

Una volta bloccato, ha accusato dolori all'addome ed è stato portato nel Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Elia, dove è stata accertata la presenza della cocaina, in totale 115 grammi.

La droga, una volta recuperata è stata sequestrata. Il nigeriano è stato rinchiuso nel carcere Malaspina di Caltanissetta. L'autorità giudiziaria ha già convalidato l'arresto e confermato la custodia cautelare in carcere. (ANSA).