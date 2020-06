"Salemi è ripartita. Economia in ripresa. Estate in sicurezza senza grandi eventi". Intervista al Sindaco Venuti

di: Francesca Caprarotta - del 2020-06-08

L'avvio della fase 3 ha sancito la fine del lockdown e l'avvio di un importante momento di ricostruzione economica per l'Italia. Mentre in provincia si registrano sporadici casi di positività "di importazione", è tempo di riorganizzazione amministrativa per tutti i comuni, in vista dell'estate e per la ripresa economica, tra linee guida e sociale. La redazione di Castelvetranonews ha pensato ad un'intervista per i Sindaci dell'hinterland belìcino per tracciare un bilancio del periodo post emergenza.

Ad aprire il ciclo di interviste, il primo cittadino di Salemi, Domenico Venuti, che si è ritrovato sul banco di prova a gestire la sua città come zona rossa.

Come sta reagendo la comunità alla ripresa dopo le restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria, considerando le particolari condizioni vissute come 'zona rossa'?

"Con l'istituzione della zona rossa da parte del presidente della Regione, Salemi ha vissuto un periodo molto difficile, ma in quei momenti è venuto fuori il grande spirito di sacrificio e di abnegazione dei salemitani. Abbiamo rispettato delle regole durissime, sia sotto il profilo sociale che economico, ma quell'atteggiamento intransigente è servito per venire fuori da una situazione molto complicata.

Oggi per fortuna quel periodo buio è alle spalle ma i salemitani sanno che il virus non è sconfitto del tutto e che bisogna mentanere delle cautele necessarie. In questi giorni ho notato che la stragrande maggioranza dei miei concittadini ha assimilato queste cautele, consapevole del fatto che se vogliamo guardare avanti dobbiamo seguire le regole con lo stesso rigore osservato nei momenti più difficili".

L'economia salemitana: le attività commerciali e quelle produttive come stanno vivendo la crisi economica?

"La ripresa è ogni giorno più visibile: le attività economiche stanno ripartendo e lo stanno facendo in sicurezza. Sono i commercianti i primi a chiedere ai clienti di indossare le mascherine e di attendere il turno per non creare assembramenti all'interno dei locali e questo è molto importante perché significa che quelle regole stanno entrando a far parte di noi e il loro rispetto in questo modo diventa una cosa naturale. Faccio i miei ringraziamenti alle attività commerciali di Salemi, che stanno facendo un grande lavoro di sensibilizzazione verso la popolazione".

L'Amministrazione sta lavorando ad un programma per l'estate? Come sarà l'estate post covid?

"Innanzitutto dovrà essere un'estate all'insegna della sicurezza: sotto questo aspetto confido nel senso di responsabilità dei gestori dei locali. Sono sicuro che faranno il massimo per garantire uno svago sano e compatibile con le norme di contenimento del Covid.

Per il resto a Salemi, così come in tutte le altre città, non si può pensare all'organizzazione di eventi per il semplice fatto che in questo momento, come tutti sanno, resta il divieto assoluto di assembramento".

Alcuni sindaci lamentano la mancanza di linee guida precise e in tempi precisi dalla Regione e dal Governo centrale. Che ne pensa?

"La pandemia ha colto tutti di sorpresa. Abbiamo dovuto fare i conti con un nemico nuovo, invisibile e mai conosciuto prima: è chiaro che non tutto è andato per il meglio e che ci sono stati dei problemi ma il compito di una istituzione è quello di affrontare i nodi irrisolti per evitare gli errori del passato.

Credo che la risposta delle istituzioni nazionali e regionali nella fase di emergenza sia stata nel complesso buona, ma manca ancora quello slancio necessario per accompagnare i Comuni, le famiglie e il tessuto economico nella piena ripresa.

La politica ha dato delle risposte, come ad esempio accaduto con la finanziaria regionale che ha stabilito un intervento economico per le città ex 'zone rosse', ma ora è necessario accelerare sul fronte della burocrazia e delle autorizzazioni affinché questi aiuti arrivino in tempo e possano essere toccati con mano dalle comunità interessate. Il compito delle istituzioni è quello di stare accanto a chi ha voglia di ripartire e guardare al futuro".

Ringraziamo il Sindaco Venuti per la disponibilità. Facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti i salemitani.