Danneggiata la statua di Gesù all'interno dell'edicola votiva di Padre Pio. Pochi mesi fa un altro danneggiamento

del 2020-06-07

Danneggiata la Statua di Gesù all'interno dell'edicola votiva dedicata a Padre Pio a Castelvetrano. In busto è stato tagliato in due e la statua è stata trovata adagiata in due pezzi. Qualche mese fa un altro danneggiamento che aveva riguardato la ringhiera ora un secondo episodio. L'edicola era inizialmente dedicata a San Giovanni poi nel tempo qualcuno ha posizionato la statua di Padre Pio e la statua di Gesù oggetto del danneggiamento.

Foto archivio