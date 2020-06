Il lettore scrive: "Perdita d'acqua da due settimane in via Caravaglios. Comune intervenga"

del 2020-06-08

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione da parte di un residente della via Caravaglios in merito ad uno spreco di acqua pubblica:

"Da due settimane - scrive Daniele Lombardo - una perdita d'acqua si continua a verificare in via Caravaglios. In particolare acqua fuoriesce da un tombino e auspichiamo che gli uffici competenti possano intervenire quanto prima. Ho segnalato più volte il problema ma ad oggi nessuna risposta".