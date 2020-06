Campobello, dall'appello su Cnews.it all'aiuto di altri giovani per "liberare" la spiaggia di Tre Fontane dai rifiuti. Raccolti 40 sacchi di rifiuti

di: Redazione - del 2020-06-10

Qualche giorno fa parlavamo di Simone e del suo appello che ha sortito qualche piccolo effetto, ha trovato altri giovani che lo hanno aiutato.

“Sono Simone Greco, un ragazzo qualunque - scriveva - negli ultimi giorni ho visto il comportamento esemplare di tutti i cittadini, uniti per un solo scopo e mi sono chiesto perché non facciamo la stessa cosa per aiutare il nostro paese”.

Così, armato delle sue sole forze, ha cercato di ripulire le spiagge di Tre Fontane. Purtroppo i risultati sono stati scarsi, il giorno dopo la situazione era solo peggiorata.

“Quindi ho capito quali sono i veri problemi di noi cittadini -aggiungeva il ragazzo- l’inciviltà, l’indifferenza e le scuse. Voglio quindi che ognuno di noi prenda a cuore un pezzo del proprio paese che sia una strada, uno spiazzale, un villa, un pezzo di spiaggia e lo porti allo splendore”.

Questa volta, la richiesta di Simone è stata ascoltata, nella giornata di ieri sono stati riempiti 40 sacchi di rifiuti, tra cui sedie, tavolini ecc.

Simone fa un ulteriore appello ai giovani, di avvicinarsi a queste iniziative di sensibilizzazione e di amore verso il territorio.

Per chi volesse partecipare all’iniziativa le prossime date sono: Domenica 14, 21 e 28 giugno dalle 9:30 alle 12:00.