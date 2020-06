"Il porto di Marinella per la rinascita della frazione e per il bene della marineria che aspettava da anni". Intervista all'On. Scilla

di: Redazione - del 2020-06-09

Negli ultimi anni, l’On. Tony Scilla, di Forza Italia, si è speso affinché il progetto riguardante il Porto di Selinunte venisse finanziato e vedesse finalmente la luce.

Stamane, lo stesso Scilla si è recato a Marinella di Selinunte dove ha illustrato nel dettaglio il progetto, finanziato dalla regione Sicilia, grazie anche all’interessamento dell’Ass. Marco Falcone.

Una bella notizia, soprattutto per i pescatori, che da decenni aspettano importanti opere strutturali all’interno del porto, che per loro è vita. L’Onorevole Tony Scilla, che da sempre abbiamo visto lottare per questo obiettivo, insieme ad altre forze, è riuscito finalmente nell’intento.

“Oggi è una giornata davvero meravigliosa, perché riusciamo a concretizzare un ragionamento partito mesi fa, e ieri è arrivata la notizia che sono stati aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza del porto di Marinella di Selinunte.

Fornire infrastrutture alla Sicilia è fondamentale, perché da questi interventi dipendono il futuro e il benessere dei siciliani. Per quanto riguarda Marinella di Selinunte raggiungiamo un doppio obiettivo, da una parte diamo una risposta concreta alla marineria di Selinunte, che risulta leader per quanto concerne la pesca artigianale; ma nello stesso tempo creeremo una struttura importante all’interno di una parte della Sicilia fondamentale, perché qui si trova il Parco Archeologico più grande d’Europa.”

Da dove arriva questo finanziamento?

"Dal patto del Sud, a tal proposito vanno ringraziati il Presidente Musumeci e l’Assessore Marco Falcone, che da sempre, insieme a me, come espressione del territorio, hanno voluto dare un segnale importante per l’Italia che a noi piace, l’Italia che lavora, che produce.

Ho qui con me il progetto che è stato già aggiudicato, ci vorranno dieci giorni previsti dalla legge per eventuali ricorsi e io sono convinto che per la prima volta anticiperemo i tempi rispetto agli impegni. I lavori potrebbero partire già da luglio”.

In che cosa consisteranno questi lavori?

“Nella messa in sicurezza della banchina centrale con il ripristino della possibilità di fare il gasolio, nella sistemazione dello scivolo, dell’impianto di illuminazione e del rifornimento delle acque e nella messa in sicurezza della banchina protettiva in modo da creare le condizioni per evitare che la parte centrale si insabbi e crei dei problemi; ma soprattutto, finalmente, faremo il dragaggio dello specchio acqueo per consentire ai pescatori di poter esercitare la loro attività”.

Ringraziamo l’On. Tony Scilla per questa anticipazione e speriamo che presto inizino i lavori.