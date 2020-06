"La perdita dell'olfatto, il fiato corto e il tampone negativo dopo 58 giorni". Intervista a Vincenzo Bona, infermiere partannese in servizio vicino Como

di: Francesca Craparotta - del 2020-06-13

Sessantaquattro giorni. Tanto è durato l’isolamento di Vincenzo Bona, infermiere cardiologico originario di Partanna, residente in provincia di Como, che ha sconfitto il COVID19, contratto sul posto di lavoro. Appena guarito “mi sono sentito un ragazzo fortunato” ha affermato.

Una quarantena difficile, in un piccolo bilocale, intervellata da ben 7 tamponi di controllo. Dopo 58 giorni, il primo tampone negativo e un grosso respiro di sollievo sulla via della guarigione. Malgrado non abbia accusato sintomi gravi, tanta è stata l’ansia dei familiari lontani, a Partanna, e l’apprensione degli amici sempre presenti con telefonate e videochiamate.

Sulla fase 3, dice: “E’ necessario essere prudenti, senza abbassare la guardia e continuando ad adottare comportamenti che possano prevenire la trasmissione del covid19. Ciò non ci deve impedire di vivere ma deve portarci ad apprezzare quanto sia preziosa la vita.”

Tra il ricordo crudele di aver contagiato la sua compagna, con garbo e profonda umanità, l’infermiere partannese ha concesso alla redazione di Castelvetranonews una lunga intervista in esclusiva.

Il protagonista della nostra intervista, vanta un curriculum di tutto rispetto: dopo la laurea triennale e un master, sta frequentando il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Sulla professione infermieristica in Italia, ha le idee chiare: “la nostra professione non è valutata adeguatamente, se facciamo un confronto della figura infermieristica con altri paesi come Inghilterra o Stati Uniti”.

Ecco le domande che abbiamo posto a Vincenzo Bona.

Presentati per i lettori di Castelvetranonews

“Ho 30 anni, sono originario di Partanna, attualmente vivo ad Erba in provincia di Como. Il mio percorso universitario è iniziato nell’ottobre del 2010 con l’iscrizione al corso di laurea triennale in Infermieristica presso l’Università degli studi di Milano laureandomi nell’aprile del 2014. Nello stesso anno ho iniziato la mia professione che è quella dell’Infermiere.

Nel 2015 ho conseguito un master di I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie presso Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza. Negli anni ho effettuato numerosi corsi sia per acquisire maggiori competenze nell’ambito assistenziale e sia per acquisire maggiori competenze nell’ambito delle urgenze ospedaliere ed extra-ospedaliere.

Dal dicembre del 2018 mi sono rimesso in gioco in quanto mi sono iscritto al corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca e tutt’ora ne sono studente.”

Perché hai deciso di lasciare il tuo paese natio?

“Manco da Partanna dall’ottobre del 2010 quindi da quasi 10 anni. La mia scelta è stata legata al fatto di voler fare un’esperienza di studio e soprattutto di vita, al di fuori dalla Sicilia. Naturalmente mi manca Partanna, mancano i miei amici e la mia famiglia soprattutto, manca la Sicilia nella sua totalità dal profumo di pane, passando vicino ai fornai, al sentir parlare il nostro dialetto siciliano. Dal rumore del mare, alle nostre tradizioni. Torno a casa tutte le volte, che mi è possibile, anche per pochissimi giorni.”

Hai lavorato in un reparto Covid?

“Non ho lavorato in un reparto dedicato a pazienti covid, in un momento di emergenza come quella che è ancora in atto, c’è stata una riorganizzazione del personale e di posti letto in tempi molto rapidi ed io essendo un Infermiere di Cardiologia, ho continuato a seguire i pazienti cardiologici, in quanto necessitano di un'assistenza specialistica basata su conoscenze, competenze e abilità che si acquisiscono con il tempo.

Ho effettuato l’ultimo turno nel mio reparto il 21 di marzo e penso di non dimenticare mai più quel giorno. In quel pomeriggio insieme ad altri colleghi abbiamo effettuato uno smistamento di più di 30 pazienti in altre degenze. In 9 ore abbiamo trasformato il reparto in modo tale, da poter accogliere i pazienti affetti da covid-19.”

Come è stato assistere persone, ammalate di un virus sconosciuto e ricoverate, lontano dai propri cari, che non li hanno potuti nemmeno visitare?

“Personalmente ho assistito un paziente affetto da covid. Posso dire che la situazione e le sensazioni che si vivevano in quel momento non erano delle migliori, c’era paura, tristezza e talvolta anche solitudine da parte delle persone, perché non sapevano quando potevano rivedere i propri affetti. Nei momenti in cui si sta male chiunque desidera aver vicino i propri cari.”

Probabilmente la pandemia era uno scenario studiato nei libri, ma che pensavi non ti sarebbe mai capitato di vivere.

“Sinceramente non l’avrei mai immaginato visto l’evoluzione della medicina e delle scienze della salute negli ultimi 30 anni. Le sensazioni che vivevo, erano un po' di paura e preoccupazione, visto che non si conosceva il virus e quali sono le sue vere conseguenze. In questo momento sono emerse complicanze in acuto, ma stanno emergendo delle cronicizzazioni derivate dall’infezione da Covid-19.”

Hai avuto paura di essere contagiato in corsia?

“Come tutti gli operatori sanitari certo che si ma ciò non mi ha impedito di abbandonare la mia professione o di esercitarla in un modo diverso. Da infermiere dovevo trasmettere sicurezza alle persone degenti e come sempre dare il massimo.

Avevamo e indossavamo i dispositivi indicati dalla direzione che erano diversi in base alla degenza o reparto.”

Quando hai capito di essere affetto da Covid19?

“È stato il 1° di aprile, era il mio giorno di riposo. Appena sveglio, mi sentivo stanco. Inizialmente non ho pensato al covid-19, in quanto sono stato molto attento a non contrarlo per droplet o per contatto. Il mese di marzo ho lavorato tantissimo, quindi pensavo fosse normale essere stanco. Avevo una stanchezza al di fuori del normale, successivamente il pomeriggio iniziai ad avere febbre e da li il sospetto di esser stato contagiato.”

Quando ti è stato diagnosticato?

“Mi è stato diagnosticato dopo tre giorni attraverso indagine telefonica in quanto avevo sintomi tipici quali febbre, astenia, rari episodi di respiro corto, dolori muscolari, bruciore oculare, perdita del gusto, perdita dell’olfatto e soprattutto una cefalea al di fuori del normale. Dopo 27 giorni dalla comparsa dei sintomi mi sono stati effettuati dei tamponi di controllo per rientrare a lavoro e questi erano positivi per covid-19.”

Pensi di esser stato contagiato a lavoro?

“Sicuramente ho contratto il coronavirus al lavoro, infatti mi è stato riconosciuto l’infortunio del lavoro. Alla luce di questo, noi Infermieri ma anche altre categorie di professionisti sanitari abbiamo sempre avuto un rischio biologico molto alto, si pensi ad una puntura accidentale con un ago infetto da Epatite C o HIV, o assistere un paziente con altre patologie infettive come Tubercolosi o Meningite.”

Quanti giorni ci sono voluti per il primo tampone negativo?

“Per il primo tampone negativo, ci son voluti 58 giorni.”

Raccontaci della quarantena

“I primi giorni andava bene, ma dopo 15 giorni è iniziata ad essere pesante, visto che vivo in piccolo bilocale. La quarantena in sé, è durata 64 giorni.

64 giorni senza uscire da casa, neanche per fare la spesa. E’ stata dura: le uniche mie uscite di casa, sono state per andare ad effettuare i tamponi di controllo che in totale son stati ben 7. Poi a farmi compagnia con le chiamate e videochiamate c’erano tutti i miei amici colleghi che non mi hanno mai fatto sentire da solo.”

Che sensazioni ricordi?

“Quando ho iniziato ad avere i sintomi, una lieve paura e tensione era presente perché non sai se la situazione può peggiorare da un momento all’altro, come ad esempio è successo ad alcuni degenti. Dopo qualche giorno, sembra paradossale, ma vedendo che il mio corpo rispondeva bene, sono diventato ottimista e non ho più avuto quella tensione che mi ha accompagnato i primi giorni.

La cosa più strana è la perdita del gusto e dell’olfatto. Avevo la sensazione di mangiare cose colorate prive di ogni sapore, pendendo l’appetito.

Vivevo un senso di colpa nei confronti dei miei colleghi che sono dei professionisti molto in gamba e che non solo hanno affrontato l’emergenza in modo esemplare ma hanno dovuto rimpiazzare alcuni turni a causa della mia assenza.”

Ti hanno somministrato delle cure?

“Niente, nemmeno una compressa. Ho preso soltanto degli integratori vitaminici per combattere un po' la stanchezza.”

Hai avuto paura di contagiare chi ti stava attorno?

“Ho avuto paura e purtroppo ho contagiato la mia compagna. E non potete immaginare i sensi di colpa che mi sentivo e che tuttora ho, da quando ha iniziato a manifestare i sintomi, in quanto li ha avuti in modo un po' più intenso rispetto ai miei.”

Cosa pensavano i tuoi familiari sapendoti positivo al temibile virus e lontani da te?

“Erano molto preoccupati, purtroppo la distanza in un momento del genere pesa ancora di più. Ci sentivamo spesso con le videochiamate ed è stato un modo per abbattere le distanze.”

Ti sei sentito trattato come un untore?

“Mai sentito trattato come untore, fortunatamente sono circondato da persone responsabili, intelligenti e molto disponibile nei miei confronti.”

Quando sei guarito, ti sei sentito più un guerriero, o un superstite?

“Più superstite che guerriero, tra i due. Mi sono sentito un ragazzo fortunato per come è andato il decorso della malattia. Il virus ha colpito in modo letale anche ragazzi molto giovani. Abbiamo appreso tutti dai tg che un 18enne a Milano ha ricevuto un trapianto di polmoni a causa del covid-19. Un trapianto di polmoni è un intervento complesso e non privo di complicanze.”

Da siciliano e da professionista sanitario, cosa pensi della scarsa diffusione al sud? Ti sei fatto una tua idea?

“Diciamo che quello che sto per dire è solo una mia opinione. La scarsa diffusione al sud si è verificata per diversi motivi. Il primo motivo è la restrizione della circolazione extra regionale quando l’intera nazione è stata proclamata zona rossa. Il secondo motivo è la bassa densità di popolazione.

Un terzo motivo è dato dalla responsabilità nei comportamenti adottati dai cittadini e dalla consapevolezza, che la diffusione del virus poteva causare veramente un disastro, visto i tagli che da anni, la sanità pubblica subisce.”

Cosa pensi invece che, abbia influito sulla sua diffusione a nord Italia?

“Sicuramente l'alta densità di popolazione, i luoghi di lavoro affollati come le fabbriche, le industrie, gli stadi, l’uso dei mezzi pubblici: sono tanti i fattori. E’ una popolazione con un’età media molto alta e ciò ha permesso al virus di trovare pane per i propri denti inizialmente.”

Rifacendosi alla spagnola, in molti stanno ipotizzando un ritorno del virus ad ottobre. Qual è la tua opinione in merito?

“Non è da escludere, può essere molto probabile soprattutto se non si rispetta il distanziamento sociale e si sottovaluta questa ipotesi. L’uso della mascherina ha aiutato tanto, in quanto i nuovi contagi hanno una carica virale molto bassa e conseguentemente i sintomi sono lievi nella maggior parte dei casi. Fin quando, non si trova un vaccino o una cura specifica vista la sua alta contagiosità, tutto è possibile.”

Quale messaggio vorresti dare a chi ci legge in questa fase 3 ?

“Il mio consiglio è di vivere con ottimismo, ma è necessario essere prudenti, senza abbassare la guardia e continuando ad adottare comportamenti, che possano prevenire la trasmissione del covid19. Ciò non ci deve impedire di vivere ma deve portarci ad apprezzare quanto sia preziosa la vita.

I consigli che posso dare, sono: lavare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza, non creare assembramenti. Se si hanno sintomi contattare il proprio medico e soprattutto non assumere dei farmaci senza la prescrizione di quest’ultimo.”

Credi che la professione infermieristica sia valutata adeguatamente in Italia, alla luce di quanto avvenuto?

“La professione infermieristica negli anni ha fatto molti progressi. Quello che manca è il riconoscimento sociale da parte della popolazione, in un paese che vede la sanità medico-centrica dove invece la professione infermieristica è la colonna portante della sanità. Con ciò non metto minimamente in discussione l’alta professionalità dei medici.

Sicuramente, ha messo in luce lo straordinario lavoro in ambito clinico che riusciamo a fare, ma ciò l’abbiamo sempre fatto. Infatti noi non siamo eroi, siamo dei professionisti della salute.

Il nostro percorso di formazione prevede l’acquisizione di lauree triennali, lauree magistrali, master di 1° e di 2° livello fino al dottorato di ricerca. In Italia la nostra professione non è valuta adeguatamente se facciamo un confronto della figura infermieristica con altri paesi come Inghilterra o Stati Uniti.”

Ringraziamo Vincenzo Bona per la preziosa testimonianza.