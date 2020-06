I giovani di “A.M.A. Salemi” protagonisti della pulizia di piazza Alicia. Pregevole iniziativa a tutela dell'ambiente

del 2020-06-11

Incivili in azione? Ci pensano i giovani salemitani a dare una lezione di civiltá. L’idea è nata fra i ragazzi dell’associazione “A.M.A. Salemi” poiché in queste settimane, dopo la fase acuta dell’emergenza, in molti sono tornati a vivere il sagrato della piazza Alicia, punto di ritrovo per i giovani Salemitani. Molti di questi, portando da casa bevande in vetro, le abbandonavano (insieme ai mozziconi di sigaretta) sullo stesso sagrato.

L’Associazione, che ha condannato questi gesti d’inciviltà, ha pensato ad un modo per lanciare un messaggio contro questi atti e così ha deciso di ripulire in maniera autonoma il luogo. Alla campagna hanno aderito subito i ragazzi dello staff e i titolari di un pub del posto che da oggi (dopo l’emergenza Covid) riaprirà i battenti.

L’Amministrazione Comunale, che già da prima dell’avvento di quest’iniziativa, aveva programmato la pulizia del perimetro del castello Normanno-Svevo (altro monumento simbolo di Piazza Alicia), ha dato subito pieno sostegno all’iniziativa. A tutto ciò si è aggiunta la partecipazione spontanea di alcuni volontari.

A fine lavori sono stati installati, sul luogo, due posaceneri fissi, un dispencer di gel disinfettante per le mani e sono stati collocati, vicino a qusti ultimi, dei cassonetti già presenti in loco.