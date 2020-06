Il lettore scrive: "Marinella, nonostante gli sforzi gli incivili abbandonano ancora rifiuti per strada"

di: Redazione - del 2020-06-11

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Luca Accardo, il quale si è rivolto alla Redazione per segnalare l’inciviltà di diverse persone a Marinella di Selinunte. Nonostante i tanti sforzi del comune, della società Ecoburgus e del personale e di tanti cittadini che rispettano le regole, c'è chi si rifiuta e abbandona rifiuti per strada.

Di seguito la sua segnalazione: "Ci si impegna a pulire le scalinate e a decorare le aiuole con tante belle piante in via Pammilo a Mariella di Selinunte, poi arrivano gli incivili e lasciano sacchetti di spazzatura sulla panchina in bella vista a dispetto di quanto gratuitamente l'Azienda Agricola Asaro ha fatto e sta facendo”.