Il Coronavirus non avanza in Sicilia. Un solo nuovo caso a Catania

del 2020-06-10

Un solo nuovo positivo in Sicilia è stato riscontrato in provincia di Catania. Delle 853 persone attualmente malate (come ieri) nell'Isola, 6 sono in terapia intensiva, 46 ricoverati con sintomi, 807 in isolamento domiciliare. In 3455 sono risultati positivi dall'inizio dell'epidemia. I morti totali sono 278 (+0), i guariti 2324 (+1).

Nelle ultime 24 ore sono state testate 2822 persone, mentre 171.384 sono i tamponi totali, con una "positività" pari al 0,06%.