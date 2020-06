Vacanze e divertimento: i luoghi italiani da visitare

di: Luca Beni - del 2020-06-12

(ph. Fixabay)

Di viaggiatori ne esistono di molti tipi, ma anche di possibilità di viaggiare, ed è forse per questo che il viaggio è una delle passioni in grado di accontentare i gusti di un così vasto numero di persone. C’è chi preferisce le vacanze all’avventura, chi reputa vacanze solo quelle all’insegna del relax e chi ama percorrere chilometri alla scoperta di luoghi particolari o di avventure entusiasmanti. Una tra le tante tipologie di vacanza apprezzata dagli italiani è quella alla scoperta dei pochi ma imponenti casinò che si trovano nel nostro Paese: quale migliore occasione per passarci una serata se non quando ci si trova nei pressi delle città che li ospitano?

Casinò online VS casinò fisici

Se in passato i casinò fisici rappresentavano l’unica possibilità a disposizione degli appassionati di gioco d’azzardo per trascorrere del tempo tra roulette e slot machine, è ormai da tempo che i casinò online rappresentano una valida alternativa per tutti coloro costretti a percorrere chilometri per raggiungere una sala da gioco. In rete esistono ormai moltissimi casinò online da provare , dall’offerta non certo meno ricca di quella dei casinò fisici: slot machine, poker, blackjack, baccarat, fino alla possibilità di giocare live con un croupier in carne e ossa, proprio come se ci si trovasse in una sala da gioco reale.

Se i casinò online sono apprezzati in primo luogo per la varietà dei giochi e per il fatto di essere accessibili da qualunque luogo, è altrettanto vero che hanno dalla loro parte il vantaggio di poter in molti casi offrire importanti bonus per gli appassionati, tra i quali i cosiddetti bonus di benvenuto, utili ai giocatori per prendere dimestichezza con i giochi disponibili sulle piattaforme e capire quali facciamo di più al caso proprio. I casinò online, insomma, rappresentano ormai un’alternativa più che valida a quelli fisici; eppure, perché lasciarsi scappare la possibilità di visitarli almeno una volta?

Casinò italiani da visitare

Uno dei casinò da non perdere se ci si trova nei pressi di Venezia è il famoso Ca’ Vendramin Calergi, situato proprio lungo Canal Grande e tra i più antichi d’Europa. Nato nel 1638, il casinò di Venezia è uno dei casinò più eleganti e maestosi che si possano visitare in Italia, sede di numerosi campionati italiani e con un’offerta di giochi estremamente ricca: non solo giochi elettronici, ma anche giochi ai tavoli come lo chemin de fer, il baccarat, il blackjack e la roulette russa.

Un altro casinò altrettanto famoso e situato all’interno dei confini nazionali è quello di Sanremo, una località molto visitata non solo in occasione del festival della canzone italiana, ma anche per le sue località balneari e per la sua splendida architettura . Attivo dal 1905, anche il casinò di Sanremo si trova all’interno di uno splendido edificio, un palazzo in stile liberty progettato dal francese Ferret.

Pur essendo i casinò online sempre più frequentati, una vacanza che preveda una serata trascorsa in un lussuoso casinò è ancora tra le più apprezzate dagli italiani, soprattutto quando ci si trova nei pressi delle località in cui si trovano.