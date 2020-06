Partanna, nascerà sportello per il Microcredito. Stipulata convenzione con l'Ente Nazionale

di: Redazione - del 2020-06-12

(ph. https://www.youtg.net/)

Uno sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego aprirà a Partanna. Il Comune e l’Ente Nazionale del Microcredito hanno, infatti, stipulato un apposito atto di impegno.

Un’iniziativa volta allo sviluppo del territorio, per la creazione di nuova occupazione, tramite l’avviamento e il potenziamento di attività di microimprese. L’ufficio offrirà, infatti, un percorso informativo e di consulenza sulle possibilità di ottenere finanziamenti di microcredito, individuando gli strumenti che, possano permettere di realizzare un progetto o un’idea di lavoro.

Sono oltre 160 gli Sportelli informativi sul microcredito e l’autoimpiego attivati nel territorio italiano e l’Ente Nazionale del Microcredito intende proseguire l’azione di sistema intrapresa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendo l’ampliamento e il rafforzamento della rete degli Sportelli informativi sul microcredito e l’autoimpiego, in particolare nei territori dove questi sono meno rappresentati, al fine di garantire una copertura omogenea del servizio su tutto il territorio nazionale.

A Partanna lo sportello informativo e punto di contatto sull’autoimpiego e il microcredito si configurerà quale servizio aggiuntivo rispetto a quelli già offerti dal Comune presso la Sede Municipale.

Per l’ attivazione dello sportello, il Comune si impegna ad individuare una sede aperta al pubblico e accessibile a norma di legge anche da soggetti diversamente abili, a mettere a disposizione una o più postazioni dotate di personal computer e accesso alla rete internet e l’utilizzo della pagina web dell’amministrazione per la promozione di iniziative dello Sportello, ad individuare attraverso determina dirigenziale il personale dedicato, anche a tempo parziale, per lo svolgimento delle attività dello Sportello e consentire a sua volta all’ENM di mettere a disposizione propri collaboratori ed esperti di microfinanza ed autoimpiego per affiancare, secondo tempistica pianificata e concordata, il personale individuato dall’amministrazione stessa.