La pallavolo tra passione, amicizia e sport. Nel ricordo della Polisportiva Libertas Partanna

di: Vito Zarzana - del 2020-06-16

Un tuffo indietro nel tempo a Partanna per ricordare la Polisportiva Libertas Partanna fondata nel 1970, cioè cinquanta anni fa, poco dopo, quindi, il tremendo sisma che sconvolse e trasformò la vita della tranquilla comunità della valle del Belice.

L’associazione si affiliò subito alle federazioni Gioco Calcio, Tennistavolo, Atletica Leggera, Pallacanestro e Pallavolo, consentendo così a tanti giovani atleti, che altrimenti non avrebbero potuto dar sfogo ai loro talenti, di partecipare ai diversi tornei, campionati e gare federali.

Dopo qualche anno però, al fine di razionalizzare le poche risorse disponibili, le attività sportive si concentrarono solo sul calcio e il volley e, successivamente, su quest’ultima disciplina, che continua ad esser praticata, sia pure sotto mutata denominazione sociale. La società sportiva fu presieduta, all’inizio, dall’insegnante Giuseppe Di Giorgi e, dopo la sua prematura scomparsa, dal compianto cassiere Vito Marchese, storica figura dirigenziale di riferimento per tutta la pallavolo siciliana.

Nel corso di questi anni, i successi conquistati nei tantissimi campionati disputati hanno portato la prima squadra a scalare le varie serie fino a raggiungere, partendo dalla prima divisione provinciale, la serie B nazionale, disputata per diverse volte.

Mentre, in campo giovanile, i precoci atleti partannesi hanno sistematicamente primeggiato, sia nelle fasi regionali che nazionali, partecipando ai vari tornei e sfiorando anche il titolo federale di campione nazionale, che hanno conseguito due volte nei ”Giochi della gioventù”. Il primo impianto sportivo ad ospitare allenamenti e gare della Polisportiva fu la palestra all’aperto di via Palermo, annessa al plesso scolastico dell’allora scuola elementare, con fondo in asfalto.

I successi sportivi conseguiti alla fine degli anni settanta convinsero l’Amministrazione comunale del tempo ad assegnare alla società un nuovo impianto, in via Cialona, sempre all’aperto, ma con il fondo realizzato con meno pericolose mattonelle.

Solo nel 1985 fu possibile coprire la struttura che ha poi ospitato diverse generazioni di giovani aspiranti campioni e consentì di effettuare quel salto di qualità che ha portato l’associazione ai fasti prima citati. Negli ultimi anni poi sono stati utilizzati le nuove strutture della Palestra comunale del plesso scolastico S. Lucia e, infine, del Palazzetto dell’Istituto Tecnico Commerciale di via Gramsci.