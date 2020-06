(FOTO - VIDEO) Grave incidente lungo la strada per Triscina. Donna ricoverata in Ospedale

di: Redazione - del 2020-06-12

Scontro stamane intorno alle 9.30 tra un camion e un’auto, una Matiz bianca, lungo la SP 81 che collega Triscina e Castelvetrano. Ricoverata all'Ospedale di Castelvetrano una donna G. F. di 44 anni che è stata ricoverata in gravi condizioni.

Non è chiara la dinamica del sinistro al momento. Sul posto è giunta l’Ambulanza per prestare i soccorsi. Sono stato chiamati i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dell a donna dalle lamiere.