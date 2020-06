Partanna, la fiera del bestiame rinviata a Luglio. Critiche dall'Opposizione

di: Francesca Craparotta - del 2020-06-12

Sospesa la mostra fiera del bestiame a Partanna e rinviata al prossimo 12 luglio. L’organizzazione della tanto frequentata manifestazione, che si tiene solitamente la seconda domenica di ogni mese, nello spazio dedicato in una traversa della via Castelvetrano, necessita di tempi maggiori, viste le disposizioni di contingentazione sociale da prevedere.

Dal veterinario dell’Asp, ai turni dei vigili urbani già impegnati anche nella fascia serale, al dispiegamento di dipendenti comunali, nonché alla bonifica dell’area, all’approvvigionamento idrico: questi alcuni dei servizi che saranno attivati in questi giorni, in modo tale che il prossimo mese, si possa tenere la fiera del Bestiame.

La scelta operata dall’amministrazione desta dubbi nell’opposizione, che non ha mancato di manifestare il proprio dissenso sui social network, facendo riferimendo alla fiera di S.Vito, patrono della cittadina belìcina.

Riguardo proprio a quest’ultima ricorrenza, i cui festeggiamenti di solito si tengono il 15 Giugno, da giorni le giostre hanno occupato la piazzetta che di solito ospita il mercato settimanale. Diverse però sarebbero le disposizioni per l’area e l’organizzazione, che non farebbero capo in toto all’Amministrazione, come nel caso della fiera del bestiame.

Del resto, dal Governo centrale e dalla Regione sono arrivati i via libera anche alle manifestazioni pubbliche e sarebbe veramente difficile impedire a queste persone di lavorare.

Foto archivio