Cvetrano, allo studio progetto per realizzare tre piste ciclabili. Incontro alla presenza dell'Ass. Oddo, Vice Sindaco Virzì e On. Santangelo

di: Redazione - del 2020-06-13

Lavori in corso per la realizzazione di un progetto che potrebbe portare, ove tutto andasse per il verso giusto, verso la nascita di tre piste ciclabili ciclabili che andrebbero ad attraversare i territori di Castelvetrano e Triscina.

Di questo e non solo si è parlato nel corso di un incontro svoltosi ieri alla presenza dell'Onorevole 5 Stelle Vincenzo Santangelo, nelle nuova veste anche di facilitatore per le relazioni con gli Enti Locali, dal vicesindaco Biagio Virzì e dall'assessore ai lavori pubblici Prof. Arch. Maurizio Oddo. "Ci siamo confrontati sul tema dell'area vasta selinuntina e in, particolare, è stato presentato un progetto di Agenda Urbana che prevede la realizzazione di tre piste ciclabili", ha dichiarato Santangelo.

Soddisfatto dell'incontro lo stesso Assessore Oddo: "Ieri, alla presenza del Senatore Vincenzo Maurizio Santangelo, ho parlato dei progetti per Agenda Urbana che ho attenzionato da subito, dopo l'insediamento della Giunta di Enzo Alfano alla quale ho l'onore di partecipare come Assessore alla Ri_Generazione Urbana.

Un lavoro complesso, in parte già presentato lo scorso anno, a Marsala, che riguarda alcune piste ciclabili e il progetto di SH (Social Housing riferendosi al finanziamento da 5 Milioni che vedrà la ristrutturazione dell'ex Zeus Hotel. Un lungo lavoro di ricerca che sarà anche oggetto di un prossimo intervento al Seminario di Architettura".