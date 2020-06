"Post Covid puntiamo ad una estate in sicurezza a Tre Fontane e Torretta. I campobellesi hanno rispettato le regole". Intervista al Sindaco Castiglione

di: Francesca Craparotta - del 2020-06-15

Continua il viaggio di Castelvetranonews.it nei paesi della valle del Belìce, per offrire ai lettori lo spaccato del territorio in questi primi dieci giorni di fase 3. Dopo il sindaco dell’ex zona rossa Salemi, Domenico Venuti, il sindaco di S.Ninfa, Giuseppe Lombardino, vi proponiamo l’intervista al sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, al fine di tracciare un bilancio dello scenario post covid nella città, dalla ripresa amministrativa a quella economica, in vista della stagione balneare, puntando quindi alle due frazioni Tre Fontane e Torretta Granitola.

Come sta reagendo la comunità alla ripresa dopo le restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria, considerando che si sono registrati alcuni casi di positività?

«Posso affermare che la comunità campobellese, ad eccezione di qualche caso particolare, si è comportata benissimo durante il periodo di lockdown, restando a casa e rispettando scrupolosamente tutte le misure in vigore. Come più volte ho dichiarato in diverse occasioni, nel pieno dell’emergenza sanitaria abbiamo infatti potuto contare su una straordinaria sinergia che si è instaurata tra il tessuto imprenditoriale, il comparto agricolo e la pubblica amministrazione, che ci ha consentito di fronteggiare le conseguenze dell’emergenza e che di sicuro si rivelerà fondamentale anche per la ripartenza.

Una ripartenza che, nel nostro territorio, vedrà sicuramente protagoniste le nostre bellissime frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, dove al momento si stanno concentrando in particolare i nostri sforzi, con l’auspicio che quella che ci apprestiamo a vivere, seppur a un ritmo più contenuto, possa essere comunque una bellissima estate “in sicurezza”.

Affinché ciò sia possibile, non dobbiamo dimenticare tuttavia che è necessario continuare ad avere buon senso, evitando comportamenti sconsiderati e rispettando responsabilmente le misure di distanziamento interpersonale. Solo così potremo infatti tutelare le nostre attività economiche che tanto hanno sofferto in questi mesi, aiutandole a ripartire in sicurezza».

L’economia campobellese: le attività commerciali e quelle produttive come stanno vivendo la crisi economica?

«L’economia campobellese si basa prevalentemente sull’agricoltura, ma è costituita anche da un tessuto di piccole e diverse realtà artigianali e commerciali che hanno subito forti danni a causa della chiusura, ma che sono convinto saranno in grado di superare anche questo momento di difficoltà, riuscendo ad adattarsi in tempi bevi e con flessibilità ad una nuova dimensione del mercato. La scommessa principale adesso sarà proprio quella di affrontare il periodo estivo nelle frazioni balneari, riuscendo a conciliare l’offerta balneare, ricettiva e di ristorazione con le principali misure di sicurezza previste dalla normativa anti Covid».

A proposito di offerta balneare, l’Amministrazione come si sta organizzando per l’estate?

«Come ogni anno, stiamo predisponendo tutti gli interventi necessari per rendere pienamente fruibili le nostre frazioni durante il periodo estivo. Abbiamo stanziato le somme e sono in corso di espletamento, infatti, le procedure amministrative per l’affidamento dei servizi di rimozione dei cumuli di sabbia dal lungomare, di pulizia dell’arenile e di collocazione delle passerelle per l’accesso dei diversamente abili alla spiaggia.

Per quanto riguarda, invece, le attività di intrattenimento, non sarà certamente possibile allestire un palinsesto come quello delle passate stagioni estive, ma stiamo tuttavia lavorando per dare vita a qualche piccola ma interessante iniziativa, che possa svolgersi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. Tra l’altro, considerato proprio il momento di particolare difficoltà economica vissuto dalle attività locali, riteniamo opportuno concentrare le esigue risorse comunali al sostegno proprio di queste attività, valutando una parziale riduzione della TARI».

Alcuni sindaci lamentano la mancanza di linee guida precise e in tempi precisi dalla regione e dal governo centrale. Che ne pensa?

«Di sicuro non mancano le norme, che non devono tuttavia essere vissute come restrizioni imposte dall’esterno, ma come comportamenti responsabili improntati al buon senso, quello che invece appare più complicato è la capacità concreta di vigilare per garantirne il rispetto su un territorio molto vasto.

Come più volte ho rappresentato, bisognerebbe dunque far comprendere a tutti un concetto semplicissimo: osservare le regole è segno di rispetto per sé e per gli altri. In assenza di evidenze scientifiche e, dunque, di certezze sull’evoluzione della pandemia, continuare ad essere prudenti è l’unico comportamento sensato che in questo momento può proteggerci da un eventuale possibile contagio».