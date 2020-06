Il Parco Archeologico come un campo-scuola nazionale e internazionale con sguardo alla Germania. Direttore Agrò partecipa a una conferenza della Fidapa

del 2020-06-13

Si è svolta, martedi 9 giugno 2020, alle ore 18.00, su piattaforma Jitsi Meet, una interessantissima conferenza su “Selinunte, turismo e rilancio”. Grazie alla Fidapa, e soprattutto, alla sua Presidente Antonella Giardina, che nonostante l’emergenza sanitaria Covid 19, con grande impegno, ha voluto realizzare questo importante momento per riflettere su un argomento che sta a cuore a tutti gli abitanti del territorio di Castelvetrano, che ha l’onore di avere in sé il parco archeologico più grande d’Europa.

Come racconta Tucidide, un gruppo di coloni greci di Megara, guidati da Pammilo, verso la metà del VII secolo a. C., si sono stanziati, per fondare la città di Selinunte, nel territorio castelvetranese. Dopo i saluti della Presidente, Antonella Giardina,è intervenuto il direttore del parco archeologico “Selinunte e Cave di Cusa”, Dott. Bernardo Agrò, che ha lamentato la forzata chiusura del Parco per l’emergenza sanitaria covid 19, che ha bloccato tutta la programmazione.

Il Direttore ha assicurato di aver iniziato ad impostare l’apertura del Parco, secondo le norme ministeriali, con una consapevole organizzazione e coadiuvato dal Dott. Antonio Barone, direttore della Rotta dei Fenici, e dall’architetto Alberto Scuderi.

Il direttore del parco archeologico ha ribadito che dal 9 all’11 Ottobre si organizzerà la “Giornata dell’Archeologia”, in cui sarà coinvolto tutto il territorio castelvetranese; inoltre, il dott. Agrò ha comunicato che il 20 e 21 giugno 2020 sarà inaugurato un nuovo percorso, curato dagli architetti Franco Minissi, professore ordinario di Allestimenti e Museografia dell’Università “La Sapienza” di Roma e dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai.

Alla fine del suo intervento, il Direttore ha invitato la Fidapa a un lavoro sinergico, per condividere i progetti già delineati per il rilancio del Parco.

La Presidente, Antonella Giardina, ha poi ringraziato il Direttore Agrò per il suo intervento, e ha dato la disponibilità della Sezione Fidapa per una concreta collaborazione.

Il Dott. Barone, Direttore della Rotta dei Fenici, nel corso del suo intervento ha invitato la Fidapa di Castelvetrano ad aderire alle proposte del Direttore Agrò, per coinvolgere tutte le forze culturali e le Associazioni presenti sul territorio, sottolineando che non esiste la possibilità di valorizzare il Parco senza valorizzare il contesto territoriale.

Successivamente l'Architetto Alberto Scuderi ha illustrato l’evento Nazionale “Archeologia ritrovata”, che si terrà a Selinunte il 9-10-11 Ottobre 2020; nel corso di tale evento si terrà l’Assemblea Nazionale degli Archeologi.

L’Architetto Scuderi, con Antonio Barone e il Direttore del Parco, vuole creare un campo-scuola nazionale e internazionale, cui potranno partecipare studenti, appassionati di archeologia e le associazioni presenti sul territorio. Selinunte diventerà una scuola di Archeologia, e tutti i laureandi, in Archeologia provenienti dalla Germania, faranno un mese di esperienze nel Parco.

Sono intervenute anche la Presidente Nazionale Fidapa, Maria Ciancitto, che si è complimentata per l’iniziativa sottolineando che la Fidapa deve promuovere il territorio in cui le sezioni sono ubicate, e Giuseppina Seidita, Financial Officer Fidapa BPW International, che ha affermato l’importanza di essere interlocutori attivi con le istituzioni e dell’esercizio della cittadinanza attiva.

Così si conclude un pomeriggio davvero interessante. Un ringraziamento particolare a tutti i relatori intervenuti, che nonostante l’emergenza sanitaria, su piattaforma online, hanno tenuto desta l’attenzione dei presenti; grande plauso va alla presidente, Antonella Giardina e alle amiche fidapine intervenute.

Le addette stampa: Antonella Denaro Antonella Pellicane