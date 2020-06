"Nonostante diffidenza e chiacchiericcio tornerò dalla Lombardia a Salemi anche questa estate". Intervista a Riccardo Paolo Tilotta

di: Redazione - del 2020-06-17

Con l’arrivo dell’estate i siciliani residenti al Nord, raggiungono il loro paese natale per trascorrere le vacanze estive.

Quest’anno, tuttavia, la situazione risulta complessa a causa dell’emergenza COVID. Non mancano le lamentele che trovano la loro sede naturale principalmente sui social. I battibecchi sono all’ordine del giorno, tra chi vive al sud e vuole tutelarsi limitando gli ingressi dalle altre regioni, e chi dal nord rivendica il proprio diritto di tornare a casa.

Ne abbiamo parlato con Riccardo Paolo Tilotta: "Salemi è il mio paese di origine, adesso vivo da venticinque anni in Lombardia, a Limbiate (Monza Brianza), dove svolgo la professione di infermiere.

Sono felicemente sposato e padre di due figli. Per hobby faccio l’allenatore di calcio giovanile qualificato e sono Presidente da quasi due anni dello Jofclimbiate.

Mai avrei pensato di non poter passare come sempre le mie vacanze a Salemi, cosa che faccio abitualmente dal ’95, perché considerato ormai lombardo e quindi soggetto a rischio Covid-19.

Salemi è e rimarrà sempre il mio paese, è il posto in cui sono cresciuto, in parte “nto chiano” poiché mio padre “U Zu Pino Tilotta” ha avuto una polleria per 30 anni e in parte a Bagnitelli, dove si trova la casa dei miei genitori. Mi manca tutto di Salemi: l'aria pulita, la buona cucina, i prodotti casarecci, i dolci (cannoli, cassateddi), gli amici d'infanzia. Tutti bei ricordi!

Mia madre è scomparsa ad agosto ’19 e mio padre, compie 96 anni il 5 agosto. Ho ben sei nipoti lì e due fratelli, poiché il Saggio Nino Tilotta ci ha lasciato nel 2015.

Tornerò ad agosto nella mia Salemi, per festeggiare il compleanno di mio padre come ho sempre fatto”.

E poi aggiunge: ”Mi ha dato molto fastidio leggere su un gruppo social, che qualcuno, quando ha saputo che sarei tornato nel mio paese, abbia scritto 'Prenderemo le nostre precauzioni', mi sento di dire, che queste misure vadano prese a prescindere, i protocolli, i DPCM vanno rispettati ovunque, sia a Salemi che in Lombardia. Proprio per questo, tornerò a casa mia e sono pronto ad affrontare chiunque abbia qualcosa da ridire, è troppo facile nascondersi dietro una chat”.

“Non sono infetto, ma Salemitano”.