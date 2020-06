L’Ass. Barresi risponde a “Progetto Triscina”: “Dimenticano cose fatte qualche settimana fa. Tante le attività realizzate e altre sono in programma”

del 2020-06-14

Dopo la nota di Progetto Triscina a firma del Presidente Danimarca in ordine alla situazione a Triscina e a talune criticità esistenti è arrivata puntuale la replica dell’Ass. Irene Barresi: “Ricordo i tre mesi di lockdown, che hanno inevitabilmente fermato ogni cosa, ma nonostante tutto la circonvallazione, per la pulizia della quale c'è voluto un mese di lavoro, è stata ripulita. Sono state tolte 60 tonnellate di ramaglie. La piazzetta lato entrata Triscina del parco archeologico, anch'essa, dopo anni, è adesso illuminata.

Sono già state chieste le autorizzazioni per le passerelle disabili che verranno montate a fine mese, si sta procedendo a far si che venga illuminata la zona della circonvallazione ove si svolgerà il mercatino, che da luglio tornerà dove è sempre stato.

Si procederà in settimana alla pulizia di quanto rimasto e delle spiagge, ci sarà altro che non anticipo perché ovviamente verrà fatto in ritardo, ma l'associazione lamenta proprio questo, scordandosi cosa abbiamo avuto sino a qualche settimana fa. Il mio commento non vuole essere una giustificazione, ma è doveroso dare una risposta congrua a parole non corrette nei confronti di un'Amministrazione pronta ad ascoltare sempre e che è scevra da logiche passate su priorità tra le due località balneari limitrofe, Triscina o Marinella. Entrambe di pari dignità e da attenzionare, non solo nel periodo estivo, ma sempre.

Visto che forse le mie parole non sono giunte in modo chiaro, scrivendole mi auguro lo diventino".