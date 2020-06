Tra manovre, bonus e investimenti l'economia ai tempi del Covid19 tra settori in crisi e speranze

di: Luca Beni - del 2020-06-14

Il Covid 19 ha duramente messo alla prova la tenuta del sistema economico italiano, europeo e anche mondiale. Il governo italiano, attraverso l’emissione di numerosi decreti, ha messo in campo risorse economiche che dovrebbero evitare la depressione economica cui potrebbe derivare un aumento della disoccupazione, chiusura di attività economiche giusto per fare qualche esempio. Tirare un bilancio del coronavirus tra presente e futuro oggi non è ancora possibile.

Tra i settori più colpiti quelli del turismo e della ristorazione. Molti alberghi ad oggi non hanno ancora riaperto alla luce dell’assenza di turisti e di costi fissi che scoraggiano gli imprenditori.

Gli aerei stanno tornando pian piano a volare, sono stati eliminati gli obblighi di quarantena e queste due condizioni potrebbero dare una mano al turismo fortemente provato dal COVID19. Il settore alberghiero ha chiesto in più occasioni aiuti al governo nazionale e alle amministrazioni comunali.

Il differimento di alcuni tributi per il settore alberghiero e la possibilità per i ristoranti di posizionare gratuitamente tavoli esterni davanti ai propri locali sono di certo due importanti misure in aiuto del settore che, gradualmente, sta provando a rialzarsi dopo uno stop brusco e inaspettato.

Un altro settore fortemente provato da questa crisi è quello del wedding. Un mercato che fattura milioni di Euro tra fotografi, truccatori, catering, wedding planner e non solo e che vede un 2020 nero.

Tantissimi matrimoni sono stati spostati al prossimo anno e il settore è in crisi. In questi giorni si è parlato di un bonus del 25% per chi decida di sposarsi nel 2021. Una misura che rappresenta di certo un aiuto importante ma che non risolve i problemi di questo settore caratterizzato da una forte stagionalità.