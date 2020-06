di: Redazione - del 2020-06-15

Incendio in via Caduti di Nassirya a Castelvetrano. Ad essere avvolte dalle fiamme anche sterpaglie presenti lungo il ciglio della strada e anche un'auto abbandonata all'interno di un terreno circostante. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano per le operazioni di spegnimento.