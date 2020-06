Castelvetrano, riparte domani il mercatino. La conferma dell'Assessore Cappadonna

del 2020-06-15

Completati i lavori di piazza Ciaccio Montalto circa il rifacimento delle strisce secondo le nuove misure di sicurezza anti Covid 19. Ad essere sistemate anche le anomalie presenti come la promiscuità tra alimentari e non alimentari. "Domani confermo che ripartirà quindi il mercato. Si chiede ai cittadini, dichiara l'Ass. Cappadonna, di non recarsi nella prime ore della mattinata per consentire agli ambulanti di sistemarsi nei nuovi spazi idonei"