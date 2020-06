CVetrano, due eventi per parlare di cultura a CVetrano tra iniziative e una ripresa da perseguire post Covid

di: Redazione - del 2020-06-17

In foto: La Chiesa del purgatorio a Castelvetrano (ph. Foto: turismo.trapani.it)

Due incontri per parlare di cultura a Castelvetrano e di quali azioni implementare in ottica di un accrescimento delle iniziative. Nell'occasione si parlerà anche delle iniziative per la pubblicizzazione della candidatura al Fai come "Luogo del Cuore" della Chiesa del Purgatorio.

Nonostante l’attuale situazione generata dal COVID-19, consenta soltanto l’occupazione di 54 posti del Teatro Selinus, per favorire una più ampia partecipazione sono stati fissati due incontri in data 25 e 26 giugno dalle ore 9:00 alle 12:00.

Per fini organizzativi, la presenza del rappresentante degli enti invitati dovrà essere comunicata entro le ore 13,00 del 20.06.2020 al seguente indirizzo e-mail: cultura@comune.castelvetrano.tp.it e al n° di telefono 3472227577 , indicando il proprio recapito telefonico.

Le prenotazioni saranno registrate in ordine di arrivo, per cui superate le 54 presenze, le successive slitteranno al giorno seguente (26 giugno).

inoltre nei corridoi dello stesso Teatro si terrà una mostra fotografica dal titolo "Castelvetrano ieri e oggi: preservare la memoria per progettare il futuro", che potrà essere visionata nel rispetto delle normative anti Covid vigenti.

I partecipanti sono invitata a illustrare eventuali proposte che a partire da questa estate possano comportare un rilancio culturale della città.