Il lettore scrive: "A un anno dalla bomba d'acqua le buche a CVetrano non diminuiscono.."

di: Redazione - del 2020-06-19

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Vincenzo Giordano, che si rivolge alla Redazione per segnalare le condizioni in cui versa il manto stradale in alcune zone della città. Di seguito la sua lettera aperta:

«E’ con grande rammarico che voglio portare in risalto, che dopo quasi un anno dalla "bomba d'acqua ", la viabilità cittadina che va peggiorando di giorno in giorno.

Se non erro, ed eventualmente attendo smentita, il Sindaco aveva richiesto lo stato di calamità naturale per la sistemazione del manto stradale, ma a quasi un anno quasi niente è cambiato. Sì è vero, la voragine vicino il mulino è stata chiusa, ma è pur vero che quelle che erano semplici buche, ora sono voragini.

Ormai sta arrivando l’estate, e ahimè, quei pochi turisti che verranno a visitare la nostra amata cittadina, probabilmente se ne andranno con braccetti e ammortizzatori rotti, o ben che vada, si faranno una lunga sauna restando fermi in coda per le vie della nostra città.

Spero che chi di dovere dia un suo riscontro alla cittadina, perché viviamo in un paese che sembra essere attraversato solo da " trazzeri di campagna "».

Un cittadino solidare che vorrebbe il meglio per il suo paese.