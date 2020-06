Salemi, consiglio comunale approva delibera su interventi di sostegno economico a seguito dell’emergenza COVID 19

di: Redazione - del 2020-06-16

Il Consiglio Comunale di Salemi ha approvato una mozione relativa ad interventi di sostegno economico a seguito dell’emergenza COVID 19.

Un piano di sostegno straordinario per le categorie economiche più colpite, artigiani, commercianti, imprese, professionisti, utilizzando delle somme messe a disposizione da Stato e Regione.

Il Comune di Salemi, infatti, attraverso una norma approvata dall’Assemblea regionale siciliana, in seno alla legge di stabilità di recente approvata, è destinatario di una somma in quanto comune appartenente alle cd. “zone rosse”. Inoltre, è stato istituito dall’Assemblea regionale siciliana il fondo perequativo degli enti locali, istituito presso l’Assessorato regionale delle autonomie locali, con dotazione finanziaria di 300 milioni di euro che dispongono l’esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici ecc..

Il piano di sostegno dovrà necessariamente partire da una riduzione o esenzione che riguarderà in prima istanza, i tributi di competenza del comune come TARI, TASI, TOSAP, tassa per le insegne e riduzione dell’aliquota IMU per la percentuale che riguarda il comune, il rinvio delle scadenze, e ove ricorrano le condizioni normative richiedere una riduzione della parte statale. In seconda istanza contributi per utenze come luce, gas e acqua.

La mozione prevede anche di trovare delle risorse per coprire il pagamento degli affitti, anche per quella parte che rimane esclusa dalla detrazione fiscale e dalle sovvenzioni regionali, previste dalla circolare regionale 14404 del 20.05.2020.

Inoltre, si chiede all’amministrazione, che ha già disposto l’avviso, di snellire l’iter per la rimodulazione in estensione delle aree concedibili a titolo di occupazione di suolo pubblico per le attività che ne fanno richiesta e l’accelerazione e lo sblocco di progetti finanziati dalla Regione Sicilia che riguardano il territorio di Salemi.

Il Sindaco, intervenuto in consiglio ha dichiarato che “la mozione è il frutto di un ottimo lavoro. L’unica difficoltà che potrebbe emergere è riguardo agli affitti. Bisogna comunque seguire la normativa e il tutto dovrà avvenire secondo determinati parametri. Sono fiducioso ma dobbiamo essere cauti in quanto se la liquidità non arriva, potrebbero sopraggiungere dei problemi”.

Foto archivio