Turano smentisce il Pd:" Il Comune di Castelvetrano non si é candidato per la Zes"

del 2020-06-16

Dopo le dichiarazioni del segretario comunale del PD Pasquale Calamia che aveva definito: "paradossale che il territorio di Castelvetrano non fosse stato inserito nelle Zone Economiche Speciali", arriva la replica dell'assessore regionale Mimmo Turano.

Queste le sue parole: “Spiace che il segretario cittadino del Pd Pasquale Calamia abbia seguito poco la vicenda delle Zes perché allora saprebbe che per rientrare nella Zes Sicilia Occidentale c’era l’opportunità di candidarsi ma qui non è mai giunta nessuna candidatura dal Comune di Castelvetrano”.

“Chiarito che non esiste nessuna esclusione di Castelvetrano - continua Turano - mi sembra importante evidenziare al segretario cittadino del Pd la posizione corretta del suo segretario provinciale il sindaco di Salemi Venuti che ha riconosciuto nella ZES un’opportunità per tutto il territorio trapanese”.

I Comuni siciliani avevano tempo per presentare la domanda per chiedere l’inserimento del proprio territorio in una delle due Zes, le Zone economiche speciali Occidentali e Orientali istituite dal governo Musumeci entro il 9 settembre 2019.

“Si tratta – sottolineava il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – di un’opportunità straordinaria per creare sviluppo e un’economia forte nei nostri territori che potranno in tal modo offrire alle aziende condizioni vantaggiose per gli investimenti attraverso il credito d’imposta, gli sgravi fiscali, le agevolazioni sul lavoro e gli ammortamenti”.

Le candidature dovevano fare specifico riferimento a una delle due Zes e le aree, obbligatoriamente non residenziali, dovevano configurarsi come porto, retro-porto anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforma logistica o interporto. L’ente proponente doveva dimostrare che l’area candidata possedeva un nesso economico funzionale con l’area portuale. Tra i criteri di preferenza, in fase di valutazione delle domande, la presenza di uno snodo ferroviario, di parcheggi e di illuminazione pubblica.