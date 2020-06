CVetrano, convocato Consiglio Comunale. In discussione anche mozione per cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki

di: Redazione - del 2020-06-19

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano il prossimo 25 Giugno 2020 alle ore 9:30. All'Ordine del giorno la mozione n. 24018/2020 per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, incriminato in Egitto per il suo lavoro di attivista, minacciato, picchiato e sottoposto a scosse elettriche. Prevista la discussione anche della mozione n. 24157/2020 avente ad oggetto "Attività turistica spettacolo ed eventi".

All'Ordine del giorno anche la proposta di deliberazione avente ad oggetto la richiesta di permesso della Ditta Rizzuto imbottiture per il completamento dei lavori di ampliamento dell'opificio industriale per la produzione di fibre tessili sito in C/da Magaggiari delComune di Castelvetrano in deroga alla delibera di C.C. n. 28 del 25/03/2010.