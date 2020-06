CVetrano, in via Omero una ditta privata ha omaggiato il ripristino della recinzione in lamierato

di: Redazione - del 2020-06-20

Questa mattina il personale di una ditta privata di Castelvetrano, a titolo gratuito, in via Omero, ha sistemato una recinzione in lamierato, da tempo divelta.

L’edificio, una struttura confiscata all’ ex imprenditore Giuseppe Grigoli, funge spesso da dormitorio improvvisato per persone senza fissa dimora e poteva costituire pericolo a causa del suo stato di abbandono.

Un piccolo gesto ma di certo apprezzabile nell'interesse della Comunità.